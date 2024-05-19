К 100-летию государственности Ингушетии в Сунже откроется масштабная выставка

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минкультуры республики, мероприятие пройдет в выставочной галерее, открытие которой при обновленном городском ДК состоялось в июне прошлого года.

«На выставке будут представлены произведения, которые рассказывают о прошлом и настоящем Ингушетии, позволяя посетителям увидеть и оценить уникальность и разнообразие нашего искусства. Также будут и работы именитых художников и мастеров России. Кроме того, любители изобразительного искусства смогут посетить выставки из музеев других регионов страны», — отметила руководитель Государственной выставочной галереи Зарема Тумгоева.



Мероприятия в рамках юбилейной даты планируется проводить до конца текущего года.

Напомним, первый в регионе выставочный центр призван стать одним из главных культурных достопримечательностей Сунжи. В новом здании будут выставлять произведения живописи и декоративно-прикладного искусства, рассказывающие о героическом прошлом ингушей, истории и культуре народа.

Также она откроет свои двери для художников и мастеров из других субъектов России. Они смогут знакомить ценителей искусства со своим творчеством, принимать участие в совместных выставках, фестивалях и конкурсах.