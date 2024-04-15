К 12 годам колонии приговорили иностранца в Ингушетии за оборот наркотиков

Отмечается, что в мае 2022 года молодой человек в Москве вступил в преступный сговор со своим знакомым, который взял на себя роль «оператора», то есть лица, приискивающего покупателей наркотических средств, а его сообщнику была отведена роль «кладовщика-закладчика».

Для реализации задуманного сообщник привлек к совершению преступления еще одного знакомого. После чего злоумышленники приехали в республику и приобрели 39 граммов героина, расфасованного в 97 свертков.

Преступники планировали разместить наркотики в тайниках на территории Магаса, но были задержаны правоохранителями с поличным.

Магасский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил фигуранта к 12 годам в исправительной колонии строгого режима. Его подельники ранее осуждены к длительному лишению свободы.