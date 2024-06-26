К Международному дню борьбы с наркотиками в Ингушетии провели встречи с осужденными

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе отдела ФСИН по региону, в СИЗО сотрудниками группы воспитательной работы и психологической службы была организована встреча осужденных с главным наркологом Минздрава республики Джамбулатом Ваделовым. В своей содержательной лекции он осветил основные проблемы, связанные с наркотической зависимостью, рассказал о ее пагубных последствиях на здоровье и жизнь человека.

Нарколог объяснил, что зависимость может формироваться на уровне как физическом, так и психологическом, подчеркнув необходимость комплексного подхода к ее лечению. Используя реальные примеры из своей практики, специалист рассказал, как быстро и незаметно для самого человека начинается процесс привыкания к наркотикам и почему так трудно остановиться, когда зависимость уже сформировалась.

Также он сказал о негативных последствиях употребления наркотиков, которые приводят к разрушению семьи, утрате доверия близких, невозможности полноценного участия в социальной и профессиональной жизни, а также о современных методах лечения.

В ходе мероприятия, осужденные имели возможность задать интересующие их вопросы, на которые нарколог дал исчерпывающие ответы.

Напомним, ежегодно 26 июня во многих странах мира отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 1987 года в знак решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании. Это решение было принято на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.