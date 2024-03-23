К Ураза-байрам в Ингушетии раздадут 4 тыс. продуктовых наборов

«Праздник Ураза-байрам (Мархаш) — время радости и щедрости, и мы хотим, чтобы каждая семья могла отметить его достойно. Помощь получат малоимущие и многодетные семьи. По традиции внимание уделим и семьям погибших сотрудников правоохранительных органов, участников и погибших в ходе СВО», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, подобная поддержка объединяет всех жителей и создает атмосферу взаимопомощи, которая так свойственна ингушскому народу.

«Искренне рад, что из года в год мы продолжаем эту прекрасную традицию, к которой, как правило, присоединяются неравнодушные жители, общественные организации, благотворительные фонды и многие другие. Участие примут и наши волонтеры, которые оказывают огромную помощь в подготовке», — добавил руководитель региона.

Напомним, в текущем году месяц строго поста начался 11 марта и заканчивается предположительно 9 апреля.