Кадеты Ингушетии достойно представили свой регион на фестивале «Живая память»

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, в рамках масштабного культурного форума встретились творческие объединения и артисты из Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставрополья.

Фестиваль завершился вручением вокальной группе «Горские кадеты» диплома Министерства культуры Республики Дагестан. Награда присуждена за весомый вклад в духовно-нравственное и патриотическое развитие населения, за укрепление межнационального согласия и заботу о сохранении памяти о воинской славе России.

Ещё одним знаком высокого признания стало благодарственное письмо от главы городского округа «город Кизилюрт» Сергея Маматханова. Адресовано оно руководителю коллектива — заслуженному работнику общего образования Российской Федерации Любови Горбаковой. В документе отмечены высокий уровень исполнительского мастерства юных артистов, искренность их выступления, а также их вклад в укрепление дружеских связей между регионами.

Министр образования и науки Республики Ингушетия Ахмед-Башир Цороев подчеркнул, насколько важны подобные инициативы в системе воспитательной работы с молодёжью. «Такие достижения имеют особую ценность, поскольку за ними стоят не только талант и трудолюбие ребят, но и большая работа педагогов, наставников и руководителей. Через музыку, обращение к истории и культурным традициям формируется уважение к прошлому своей страны, чувство сопричастности к её судьбе и ответственность за будущее. Особенно важно, что наши кадеты достойно представляют Ингушетию на межрегиональных площадках, укрепляя дружбу и взаимопонимание между народами», — подчеркнул министр.

Участие в фестивале стало ещё одной яркой страницей творческой биографии коллектива. Оно наглядно подтвердило: патриотическое воспитание, опирающееся на уважение к историческому наследию и культурным ценностям, встречает живой отклик у молодого поколения.