Кадеты Ингушетии достойно представили свой регион на фестивале «Живая память»

Павел Цороев
Фото:
пресс-служба Минобрнауки Ингушетии

На фестивале патриотических программ «Живая память», который принимал Дагестан, свою республику успешно представила вокальная группа из Ингушетии. Этот коллектив работает при Горском кадетском корпусе имени Абдулы Цароева.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, в рамках масштабного культурного форума встретились творческие объединения и артисты из Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставрополья. 

Фестиваль завершился вручением вокальной группе «Горские кадеты» диплома Министерства культуры Республики Дагестан. Награда присуждена за весомый вклад в духовно-нравственное и патриотическое развитие населения, за укрепление межнационального согласия и заботу о сохранении памяти о воинской славе России. 

Ещё одним знаком высокого признания стало благодарственное письмо от главы городского округа «город Кизилюрт» Сергея Маматханова. Адресовано оно руководителю коллектива — заслуженному работнику общего образования Российской Федерации Любови Горбаковой. В документе отмечены высокий уровень исполнительского мастерства юных артистов, искренность их выступления, а также их вклад в укрепление дружеских связей между регионами. 

Министр образования и науки Республики Ингушетия Ахмед-Башир Цороев подчеркнул, насколько важны подобные инициативы в системе воспитательной работы с молодёжью. «Такие достижения имеют особую ценность, поскольку за ними стоят не только талант и трудолюбие ребят, но и большая работа педагогов, наставников и руководителей. Через музыку, обращение к истории и культурным традициям формируется уважение к прошлому своей страны, чувство сопричастности к её судьбе и ответственность за будущее. Особенно важно, что наши кадеты достойно представляют Ингушетию на межрегиональных площадках, укрепляя дружбу и взаимопонимание между народами», — подчеркнул министр. 

Участие в фестивале стало ещё одной яркой страницей творческой биографии коллектива. Оно наглядно подтвердило: патриотическое воспитание, опирающееся на уважение к историческому наследию и культурным ценностям, встречает живой отклик у молодого поколения.

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