Калиматов встретился с новыми руководителем следственного управления СКР по Ингушетии

«Обсудили важные вопросы, направленные на обеспечение законности при возбуждении и расследовании уголовных дел, связанных с посягательством на имущественные интересы республики», — отметил Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Он выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку следственному управлению.

Полковник Ахмед Асхабов ранее занимал пост первого заместителя руководителя управления СКР по Челябинской области.

Напомним, что с октября 2019 года СУ Следственного комитета России по Ингушетии возглавлял Андрей Коновод.