Каратисты из Ингушетии успешно выступили на чемпионате и первенстве мира в Орле

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, эти крупные международные старты принимал на днях Орёл. На них собралось порядка 500 наиболее подготовленных участников, представлявших 31 государство.

В борьбе с сильными соперниками каратисты республики показали серьёзную техническую оснащённость. Также они продемонстрировали качественную подготовку и нацеленность на результат.

Так, золото среди взрослых мужчин завоевали: Магомед-Сали Янарсанов — 72 кг (со специальной защитой), Адам Накастхоев — свыше 90 кг (СЗ), Адам Пугоев — 68 кг (СЗ).

Обладателями серебра взрослого чемпионата стали: Амирхан Мержоев — 90 кг (СЗ) и Магомед Плиев — 85 кг (СЗ). Бронзой взрослого чемпионата отмечены Адам Плиев — 90 кг (СЗ) и Ваха Эжиев — 72 кг (СЗ).

Хорошие результаты показала и молодёжь республики, достойно выступившая на мировом первенстве. Первенство мира по всестилевому каратэ покорилось следующим спортсменам: Магомед Плиев — 14–15 лет, 80 кг (СЗ), Илез Шаухалов — 14–15 лет, 57 кг (СЗ), Абдул-Малик Шахмурзиев — 16–17 лет, 85 кг (СЗ).

Бронзовые награды первенства мира достались Магомеду Плиеву — 16–17 лет, 76 кг (СЗ) и Давиду Цечоеву — 16–17 лет, 74 кг (СЗ).

Тренировали этих спортсменов опытные наставники Абдул-Азит Шаухалов, Исмаил Илиев и Исмаил Рассумов. Возглавлял делегацию на международных соревнованиях президент Федерации всестилевого каратэ республики Абдул-Азит Шаухалов.