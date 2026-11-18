Для участников организовали творческие мастер-классы, на которых дети и пожилые люди вместе создавали поделки и рисунки, выражая через искусство свои чувства и мысли. Такие занятия развивают творческие способности и укрепляют эмоциональную связь между поколениями, помогая лучше понимать друг друга.

В ходе праздника также состоялись выступления: дети делились песнями и стихами, взрослые историями из своей жизни.

Особое внимание уделили беседам о семейных традициях и культурном наследии. Они помогли молодому поколению глубже осознать ценность корней и важность уважения к старшим. Это создало теплую и доверительную атмосферу, в которой каждый чувствовал себя важным и нужным.

Подобные встречи не только сближают поколения, но и наполняют сердца радостью и теплом, отметили в ОСФР по республике, поблагодарив всех, кто принял участие и сделал этот день по-настоящему особенным.

Всемирный день ребенка отмечают ежегодно 20 ноября. В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой рекомендовала странам учредить этот праздник.

Изначально организация не устанавливала единую обязательную дату: правительствам предложили выбрать подходящий день самостоятельно. Однако 20 ноября связано с двумя важными документами о правах детей. В 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, в 1989-м Конвенцию о правах ребенка.

В 1992 году ЮНИСЕФ — Детский фонд ООН — предложил всем государствам отмечать День ребенка именно 20 ноября.