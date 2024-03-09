Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет бизнесмена Микаила Гуцериева с Днем рождения 

Микаил Сафарбекович стоял у истоков создания Зоны экономического благоприятствования «Ингушетия», благодаря чему в столице региона появились первые административные объекты. Магас, как столица, стал узнаваем.

В Назрани была построена первая современная школа-лицей, не говоря уже о других объектах, включая аэропорт «Магас», который сейчас носит имя первого Героя России Суламбека Осканова.

Сегодня Микаил Гуцериев вкладывает огромные средства в реставрацию уникальных башенных комплексов республики. Благодаря ему благоустроены мусульманские и христианские кладбища, сделан капремонт в доме-интернате сельского поселения Троицкое Сунженского района, обновляется детский оздоровительный лагерь «Эрзи» в горной части республики.

По его договоренности с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым в столице Ингушетии открылась первая в СКФО Академия цифрового развития. Реализуется еще ряд проектов.

Дала даькъала волва хьо!