Краеведческому музею Ингушетии переданы найденные в горах монеты времен Золотой Орды

Пять медных и 11 серебряных монет были обнаружены специалистами «АСМ Групп» во время изыскательских работ в одной из башен архитектурного комплекса Тумги в горной Ингушетии.

Как отметили специалисты, монеты относятся к середине XIV века, когда Золотой Ордой правили ханы Узбек и Тохтамыш. Установлено также, что некоторые из монет отчеканены в городе Гюлистан, остатки которого археологи и по сей день ищут в Астраханской и Волгоградской областях, а также в Узбекистане.

Руководитель Комитета культурного наследия Ингушетии Тимирлан Кодзоев отметил, что находка представляет собой огромную ценность с точки зрения истории и археологии республики.

«Это кладезь научного материала для всех, кто интересуется нашей историей. Монеты будут храниться в краеведческом музее, и любой желающий сможет их увидеть воочию», — сказал он.

Отметим, что ранее археологи обнаружили в обрушившемся надземном склепе башенного комплекса Цори дирхам — монету султана Мурада III, внука знаменитого Сулеймана Великолепного, отчеканенную в 1574-1575 годах.