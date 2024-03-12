Краеведческому музею Ингушетии переданы найденные в горах монеты времен Золотой Орды

Виктория Кузнецова
Фото:
Правительство РИ

В Ингушский государственный музей краеведения переданы 16 монет времен Золотой Орды, сообщили нашей газете в пресс-службе Главы и правительства региона.

Пять медных и 11 серебряных монет были обнаружены специалистами «АСМ Групп» во время изыскательских работ в одной из башен архитектурного комплекса Тумги в горной Ингушетии. 

Как отметили специалисты, монеты относятся к середине XIV века, когда Золотой Ордой правили ханы Узбек и Тохтамыш. Установлено также, что некоторые из монет отчеканены в городе Гюлистан, остатки которого археологи и по сей день ищут в Астраханской и Волгоградской областях, а также в Узбекистане.

Руководитель Комитета культурного наследия Ингушетии Тимирлан Кодзоев отметил, что находка представляет собой огромную ценность с точки зрения истории и археологии республики. 

«Это кладезь научного материала для всех, кто интересуется нашей историей. Монеты будут храниться в краеведческом музее, и любой желающий сможет их увидеть воочию», — сказал он.

Отметим, что ранее археологи обнаружили в обрушившемся надземном склепе башенного комплекса Цори дирхам — монету султана Мурада III, внука знаменитого Сулеймана Великолепного, отчеканенную в 1574-1575 годах.

Фото:
Правительство РИ
Музей
Монета