К произведениям классика ингушской литературы Чахкиева отношение особенное, и постановки на основе его пьес завоевывают признание специалистов и с трепетом ожидает публика.

В Ингушетии действуют ограничения, но труппа театра во главе с режиссером-постановщиком Муратом Галаевым не сидят сложа руки и усердно готовятся порадовать театрального зрителя новыми постановками, когда эпидемиологическая обстановка улучшится.

В обсуждении, после завершения показа спектакля, приняла участие и глава ведомства, которая в своей речи отметила, что пьеса «Яма», несомненно, очень актуальна, так как в ней остро поднимается проблема наркомании, ставшая настоящим бичом современного общества.

«Наркоманию без преувеличения можно назвать самым страшным явлением нашего века. В ее коварные сети с каждым днем попадает все больше людей, но больше всего молодежи, которые завтра должны стать оплотом нашей национальной культуры и этноса», — сказала Льянова.

Именно молодые люди в большей степени становятся жертвами наркотической зависимости. Пристрастие к наркотикам превращается в трагедию и для самого молодого человека, и для его семьи.

В январе этого года для профилактики противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории субъекта депутаты в январе приняли постановление о создании антинаркотической комиссии при Народном собрании. Ее возглавил вице-спикер Руслан Паров.

В начале прошлого года имамы мечетей городов и районов на собрании в Назрани приняли коллективное решение отлучать от религиозных общин лиц, уличенных в распространении наркотических средств.

Основанием для принятия коллективного решения богословов региона послужила неутешительная статистика употребления наркотиков среди молодежи в регионе. Количество наркозависимых в регионе увеличивается.

Отлучение от местных общин означает, что религиозные деятели, имамы населенных пунктов теперь не будут посещать свадьбы, похороны и другие семейные события в домах наркоторговцев и их близких родственников. Это решение — одно из ключевых звеньев в цепи борьбы с наркоманией.

Руководитель министерства культуры вместе с участниками художественного совета высказала ряд замечаний, которые руководство и труппа театра обещали учесть.