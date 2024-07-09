Жителей Ингушетии приглашают на спектакль «Из тьмы веков»

«Это своего рода подарок всем любителям театрального зрелища. Зрители получат возможность перенестись в далекую эпоху XIX века и лицезреть волшебный мир знаменитого романа Идриса Базоркина в постановке Владимира Поглазова. Инсценировкой произведения занимался Петр Попов», — рассказал собеседник нашего издания.

Он также подчеркнул, что первый показ спектакля заполирован на 26 июля текущего года в 16 часов, а второй на 28 июля в 17 часов. Приобрести билеты, можно перейдя по ссылке. Действует федеральная программа «Пушкинская карта».

Отмечается, что при возникновении дополнительных вопросов следует обращаться по телефону +7 (962) 641-07-41.