Ко Дню Победы театр из ДНР покажет в Ингушетии спектакль о войне в Донбассе

«Приближается один из главных праздников нашей страны — День великой Победы. Напомню, что более 20 тыс. ингушей отправились на фронт и героически воевали против немецких захватчиков. 6 тыс. из них погибли на полях сражений. Это был настоящий патриотизм, когда на защиту своей Родины встали все народы, населяющие нашу страну», — отметил руководитель региона.

По словам Махмуд-Али Калиматова, памятные мероприятия, в числе которых фестиваль патриотической песни «Нас песня к Победе вела», это дань памяти героям, победившим в самой кровопролитной войне в истории человечества.

Отметим, что документальная драма «Я знаю правду» создана по материалам книги «Война в Донбассе: народная летопись», изданной в 2017 году. В постановку включены истории реальных жителей освобожденных населенных пунктов ДНР — медиков, учителей, воспитателей детских садов, журналистов.

«Этот спектакль — крик души. Мы хотели, чтобы все люди во всем мире знали правду, чтобы все понимали, что происходит на Донбассе», — отметила ранее худрук театра Наталья Волкова.