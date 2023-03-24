«Мысли должны быть чистыми и слова добрыми!»

Г-М. Даурбеков

Живописец, график, выпускник Ленинградского института пролетарского изобразительного искусства, ученик К. С. Петрова-Водкина, А. А. Рылова и В. Е. Савинского, Гази-Магомед Даурбеков был талантливым художником. Родился он 24 марта 1904 года в с. Барсуки, и сегодня ему исполнилось бы 119 лет.

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В центральной библиотеке г. Назрани имени Чаха Ахриева открылась выставка «История и культура в творчестве художника Гази-Магомеда Даурбекова».

На выставке представлены материалы о художнике из своего библиотечного фонда, а также статьи и очерки, написанные Х. Акиевым, Б. Абадиевым, З. Дзараховой, Марзабековой и другими. Представлены на выставке копии рисунков художника, книги, в которых рассказывается о талантливом и видном художнике Г- М. Даурбекове.

Выставка «История и культура в творчестве Г-М. Даурбекова» открывает перед читателями образ жизни и творчество многогранного человека, глубоко любившего свой народ.

Отец будущего художника, Албаст, был машинистом, мать Залейхан — рукодельницей. В семье было двое детей — Гази-Магомед и Зейнап. Был брат Шамиль, который умер в раннем детстве.

Гази-Магомед был любознательным и талантливым от природы. Учился в исламской школе, затем в назрановской школе. Окончил гимназию во Владикавказе.

В 1924 году на талантливого юношу обратил внимание Заурбек Мальсагов, заведующий Ингушским областным отделом народного образования. Гази-Магомеда направили на учебу в Ленинград, в институт пролетарского изобразительного искусства.

Студенту нравилась Северная столица, но мыслями он оставался на Кавказе. Результатом его тоски по Кавказу стала картина, на которой изображён всадник на фоне гор. Горы он писал по памяти, ассоциируя с ними весь Кавказ, а с джигитом — Ингушетию. Вскоре этот рисунок появляется на сигаретах «Казбек». Автор этого рисунка — Г-М. Даурбеков, которого в 50-е годы в своей книге «Частная жизнь советских предметов. 25 историй другого мира» упомянул итальянский писатель Джан Пьеро Пиретто.

В 1930 году дипломированный художник-живописец Даурбеков Гази-Магомед возвращается на родину. Его другом и наставником по творчеству стал уже зрелый мастер и руководитель Ингушского краеведческого музея Х.-Б. Ахриев. Этих людей объединял единый порыв становления изобразительного искусства ингушей. Это было чувство большее, чем дружба. Хотя следует сказать и о том, что образование, полученное в разных художественных центрах страны, проявлялось в стилистическом разнообразии их поисков. Их объединяло главное — родина. Х-Б. Ахриев был прекрасным знатоком древней народной мудрости и видел всё это в народном искусстве. Г-М. Даурбеков формировался как живописец уже в советские годы.

Исторические события в Ингушетии в произведениях Даурбекова

В 1931 г. Гази-Магомеда приглашает на работу в Ингушский краеведческий музей Х-Б. Ахриев.

Главное темой творчества Г-М. Даурбекова была тема историческая, национально-освободительная борьба народа. С глубоким знанием истории края он запечатлел в своих картинах сражения, оставившие как героический, так и трагический след в жизни народа. Он показывает бои Насыр-Кортский, Долаковский, Кескемский и другие. Он пишет картину «Похороны комиссара Бутырина», получившую признание глубоких специалистов.

В работах Даурбекова движение и жизнь, и мгновенье, запечатлевшее эпоху. В его творчестве впервые находит отражение образ передового человека, утверждающего революционные идеалы и строящего новую жизнь. Настроение времени чувствуется в картине Г-М. Даурбекова «С. Орджоникидзе дает задание А. Шерипову». Его произведения «Главный окоп у Долаковского кладбища», «Парад победы в Грозном в апреле 1920 года», «Выступление Г. Ахриева в горном селе», «А. Шерипов в стодневных боях», «Кескемский бой» и другие играют огромную роль в эстетическом воспитании народа, в укреплении интернациональной солидарности.

Художников мы по праву можем называть и этнографами одновременно. Они настолько тонко и хорошо изучают историю, события, быт, что их картины оказывают помощь в воссоздании образа эпохи, людей. И в то же время такие картины художника, как «Примирение кровников», «Белхий», «Сватовство» и другие говорят об ингушских адатах. Гази-Магомед показывает в своих работах разновидности народного лечения.

Он пишет картины, вместе с Х-Б. Ахриевым работает в драматическом кружке и в газете «Сердало», где они делают зарисовки для газеты, и в то же время Гази-Магомед был прекрасным музыкантом, играл на дахчан пандар.

Талант художников Х-Б. Ахриева и Г-М. Даурбекова был отмечен на олимпиаде искусств народов Северного Кавказ в 1931 году. Рисунок Г-М. Даурбекова «Музыкант Хасан Цуцаев из Мелхисте», сделанный им карандашом, и картина «Встреча А. С. Пушкина с горянками на Военно-Грузинской дороге» произвели большое впечатление на зрителей.

Художники не только представили свои картины, но и как стенографы работали в составе драматического кружка. Из музыкантов Ляля Мальсагова прекрасно играла и на гармошке и на фортепьяно, а художник Гази-Магомед Даурбеков исполнил песню «Мохк бахьан латар» («Во имя Родины»), которая начиналась словами: «О, г1алг1ай, знайте цену себе!..»

Начало работы Г-М. Даурбекова в составе археолого-этнографических экспедиций

В 1932 году Гази-Магомед начинает принимать участие в экспедициях в горной Ингушетии вместе с именитыми учёными-историками Л. П. Семеновым, М. М. Базоркиным, художниками Х.-Б. Ахриевым, И. Щеблыкиным. Много зарисовок было сделано художниками в то время в горах.

Даурбеков работал в области станковой и книжной графики, наиболее ярко раскрылся он в акварельной живописи, графике и скульптуре. Немаловажное значение в творчестве художника занимал портретный жанр. В его портретной галерее были образы бывших красных партизан: Наци Бекботова из селения Гули, Хасана Долова из селения Пуй, Белана Эльджаркиева из селения Салги, Хату Барахоева из селения Барах, Ягулби Ахильгова, Али Гандарова, Джабраила Эльмурзаева, П. Гулиева, Э. Долова, пишет карандашом образ Дуго Ахриева из с. Футоуг и других.

Им были созданы иллюстрации к известной повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (50 (!) графических рисунков), в 1954 году — к роману Д. Дефо «Робинзон Крузо», а также к школьным учебникам, выходившим в Ингушетии до 1944 года. Книги с его рисунками стали библиографической редкостью. Копию книги Л. Толстого «Хаджи-Мурат» с рисунками Гази-Магомеда Даурбекова, сохранившуюся всего в двух экземплярах, достала для нас заведующая национально-краеведческим отделом Национальной библиотека им. Дж. Яндиева Зарема Евлоева, сделав запросы в библиотеки.

Копии работ Г-М. Даурбекова имеются сегодня в ГБУ «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» и в других музеях Северного Кавказа. Будучи прекрасным портретистом, Гази-Магомед Даурбеков представил в этих работах образы жителей Дагестана: Али-Хаза Кодо, председателя селения Накитль Хунзахского района, молодую женщину из с. Анди, коневода Хизана Дадилова из с. Анди, Муртузу Алхасова из с. Гагатль, а также объекты «Могила имама Гамзата» (с. Хунзах), «Мавзолей шейха Абумуслима» (с. Хунзах) и др.

Художник участвовал во всех республиканских выставках произведений художников Чечено-Ингушетии с 1930 по 1944 год. В 1934 г. принимал участие в выставке молодых художников в Москве, в залах Государственного исторического музея. Многие работы Даурбекова, исполненные им в 30-е годы, к сожалению, были утрачены в военные годы.

Вскоре из профессиональных художников Г-М. Даурбеков остался один. В 1938 году по ложному обвинению Хаджи-Бекир Ахриев был арестован. Тяжело пережил он его судьбу. «Он был начитанным, интересным и жизнелюбивым», — вспоминал Гази-Магомет Даурбеков друга и наставника.

Творческая деятельность художника в годы депортации

В первые годы в депортации, в Казахстане, художнику было непросто. Жил он с семьей в Кустанайской области. Устроился на работу в Русский драматический театр декоратором, где проявился его талант сценографа. Он создавал великолепные художественные декорации к пьесам В. Шекспира «Ромео и Джульетта», Ф. Шиллера «Коварство и любовь», М. Горького «Зыковы», В. Лавренева «За тех, кто в море» и др.

В 1949 году в центральной части парка имени Кирова в Кустанае был создан фонтан по рисунку Гази-Магомеда. Фигура мальчика с рыбкой в руках, высеченная из камня, радовала глаз переливом тысячи брызг.

И всё же отсутствие условий реализации своих творческих способностей угнетало художника. На время он перестал писать картины. Рядом не было друзей, с кем он привык делиться своими мыслями. А вся интеллигенция в основной своей массе находилась во Фрунзе. Гази-Магомед переписывался с Дошлуко Мальсаговым, Джемалдином Яндиевым, Хаджи-Бекаром Муталиевым, Идрисом Базоркиным и др. Они и сумели вернуть художника к творчеству.

С Дошлуко Гази-Магомед был особенно близок. Он мог обратиться к нему, зная, что всегда в нём найдёт поддержку и понимание. И, конечно, Дошлуко ценил его, его огромный талант. Их переписку помнят сегодня дети Дошлуко и Гази-Магомеда. Присутствие Дошлуко всегда чувствовалось в жизни Гази-Магомеда и ощущалось их семьями. Это был и друг, и духовный наставник. Гази-Магомед в числе первых людей возвращается на Кавказ в 1957 году.

Гази-Магомед Даурбеков — сотрудник Чечено-Ингушского республиканского музея краеведения

Гази-Магомеда Даурбекова в числе первых приняла на работу в Чечено-Ингушский республиканский краеведческий музей директор Жанетта Зязикова. Первые годы он жил один, затем привёз семью и с новой силой стал работать.

Будучи сотрудником музея, он продолжает писать картины на исторические темы. Вместе с историком М. М. Базоркиным работает он в музее селения Мужичи над сектором по гражданской войне. Основное направление довоенных работ Г-М. Даурбекова было героико-революционное.

В рамках плановой работы по музею он делает зарисовки изделий декоративно-прикладного искусства, в том числе войлочных орнаментированных ковров во многих селениях Чечено-Ингушетии. Надо отметить, что на это обращала особое внимание директор музея Жанетта Зязикова. Бывало, она вместе с художником выезжала в села и города Ингушетии и Чечни, собирая сведения о сохранившихся коврах и орнаментах на различных изделиях. Вскоре ковровые зарисовки Гази-Магомеда Даурбекова вместе с работами других художников вошли в каталог «Декоративно-прикладное искусство Чечено-Ингушетии», изданный в 1974 году в Грозном. О том, что Г-М. Даурбеков в 70-х гг. ХХ века делал зарисовки ковров для этого каталога, пишет в своей статье и Х. Акиев.

В 1970, 1971 гг. он принимает участие в выставках произведений художников автономных республик РСФСР в Москве.

По прошествии более 20 лет работы в Чечено-Ингушском республиканском краеведческом музее 24 марта 1984 года в залах этого музея состоялась первая профессиональная выставка его произведений. В данную экспозицию вошли более 80 (!) работ, выполненных ингушским художником акварелью, тушью, масляными красками, рисунки цветными и простым карандашом.

«В музее было много работ Гази-Магомеда Даурбекова», — вспоминает бывший главный хранитель музея Лидия Ведзижева. К сожалению, бесценные для культуры ингушского народа художественные полотна и рисунки Гази-Магомеда Даурбекова были уничтожены в период боевых действий в Грозном в 1994-2002 гг.

Память переживет века

Дом Гази-Магомеда и Кейпи Даурбековых был всегда полон гостей. Хлебосольная хозяйка была рада каждому человеку, вошедшему в дом, и в каждом они находили доброе начало. В воспитании детей Гази-Магомед главным фактором считал образование, Кейпа — богобоязненность, что в итоге дало добрые плоды благородного воспитания.

Даурбекова Гази-Магомеда вспоминают как человека удивительно доброго и интересного в общении. Он любил людей. Был человеком тонкого юмора. По памяти писал он портреты дорогих ему людей — отца, родных, друзей. Великим художником считал его Дошлуко Мальсагов. Одним из самых талантливых в изобразительном искусстве называл Идрис Базоркин Гази-Магомеда Даурбекова.

С почтением вспоминали отца его дети — Адиль-Бек и Мака. По словам известного педагога Зины Даурбековой, «Гази-Магомед Даурбеков был необъятным в своих дарованиях и творчестве. Был щедрым и простым. Он создавал работы и отпускал их в жизнь». А нашим долгом остаётся — собрать по крупицам его произведения, сохранившиеся копии и материалы.

Указом Президента Ингушетии от 18 мая 2005 г. Гази-Магомед Албастович Даурбеков награжден высшей наградой республики — орденом «За заслуги» (посмертно).

В развитии национальной культуры ингушей Г.-М. Даурбеков оставил яркий след. Будучи свидетелем многих исторических и культурных событий, он правдиво отображал жизнь ингушского общества, мудрость поколений, его жизнеутверждающее начало, красоту природы, в которой формировался его народ — гордый, красивый и мудрый. И эту любовь запечатлел в своих творениях, оставив на земле и в сердцах людей добрую память о себе.