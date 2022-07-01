Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии нередко получает в дар от неравнодушных людей, стремящихся внести свою лепту в сохранение истории своего народа, дорогие их сердцу предметы. Как происходит акт дарения и что ожидает поступивший в музей предмет, газете «Ингушетия» рассказал заместитель директора музея Алихан Гаирбеков.

— Зачастую в интернете мы сталкиваемся с неприятными комментариями в наш адрес, свидетельствующими о неведении некоторых людей о процедуре передачи дарственного предмета и трансформации его в музейный экспонат. Мы решили ответить на некоторые вопросы и тем самым развеять все опасения потенциальных дарителей и подробно рассказать, с чего начинается этот процесс, а также насколько защищен впоследствии дарственный предмет.

Как и любая хорошая история, наша начинается с главного героя, а именно с дарителя, который с добрым порывом и во благо общества решает преподнести в дар музею дорогой для себя предмет, в надежде сохранить его и дать ему вторую почетную жизнь.

Первым этапом принятия музеем предмета является составление акта приема на временное хранение. В течение месяца экспертная фондово-закупочная комиссия музея (ЭФЗК) проводит экспертизу предмета для определения культурной, художественной или исторической ценности представленного предмета и дальнейших действий. ЭФЗК — это постоянно действующий совещательный орган. Он создан для рассмотрения вопросов отбора и приобретения предметов музейного значения с целью пополнения музейных фондов, а также для решения иных вопросов хранительской деятельности музея.

На втором этапе главный хранитель музея Мадина Хамхоева составляет акт приема предмета на постоянное хранение и договор пожертвования, в котором содержится следующая информация: номер и дата акта; фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица либо название организации — владельца предмета; наименование и краткое описание предмета, место и время создания; количество; сохранность на момент передачи.

Договор распечатывается в двух или более экземплярах, каждой ответственной стороне остается свой экземпляр. Данный документ имеет юридическую силу и защищен федеральными законами. В любое время даритель может прийти в музей и на основании договора потребовать от сотрудников показать ему предмет, который он подарил музею.

Далее предмет заносится в главную инвентарную книгу музея, где ему присваивают индивидуальный номер, и уже потом он занимает свое место в Государственном музейном каталоге Российской Федерации.

Стоит отметить, что музейные предметы ни в коем случае не могут быть проданы или переданы другим музеям или частным лицам. Все пожертвования остаются в музее навсегда, чтобы обеспечить их сохранность и передать потомкам!

А сотрудники музея стараются каждому дарителю вручить оформленную в рамку Благодарность за дарение от руководства музея, как ещё одно напоминание о памятном и важном событии.