Такую картину мне пришлось увидеть на видео в одной из социальных сетей. Эта сцена сразу вызвала недоумение и внутренний протест. Я не знаток ингушских традиций, но даже на подсознательном уровне привело в негодование. Чтобы не спешить в выводах и с голословными обвинениями, решила узнать о наличие такого элемента в национальном танце нашего народа.

«Очень правильно говорят, что в танце душа народа, именно в нем выражаются эстетические ценности и этикет культуры народа. И выйдя в круг, своим исполнением и девушка, и парень показывают своё знание этикета, понимание и чувствование культуры своего народа до мельчайших тонкостей», — рассказывает Зейнап Дзарахова.

«Здесь имеет значение и взгляд, и то, как они исполняют танцевальные движения, и строгое соблюдение запретов... Ни в коем случае нельзя коснуться не только руки, но даже непроизвольно дотронуться до черкески».

Как известно, это правило очень строго соблюдалось в ингушском обществе и в противном случае могло последовать строгое наказание для юноши.

«Да, порой наблюдаешь, как в танцах некоторых народов есть такие сюжеты, когда деньгами начинают одаривать партнёршу и эти деньги буквально как бы выбрасывают в круг. Вы знаете, это просто недопустимо в рамках ингушского танца. Этого нет в наших танцах, и мне сложно представить, что такое могло бы произойти сегодня», — говорит Зейнап Магомет-Тагировна.

Мой рассказ об описанной выше картине, вызывает удивление знатока ингушских традиций.

«На одном из мероприятий я видела как-то сюжет, как танцующий лезгинку парень кидает купюры в круг, где танцует ингушка. Она очень известная солистка, исполняет патриотичные песни... И эта девушка даже глазом не моргнула, она даже не посмотрела на эти купюры», — рассказывает Зейнап Дзарахова.

«Наши девушки прекрасно понимают, что ни в коем случае непозволительно даже коснуться этой купюры. Не говоря уже о том, что было недопустимо со стороны парня совершить подобное действие. Это слишком демонстративное игнорирование ингушского этикета и законного требования соблюдения порядка», — заключает известный в республике и за ее пределами доктор исторических наук.

Грустно признавать, но за последние десятилетия произошла серьезная подмена ценностей. Если раньше молодые люди дарили что-то друг другу, это пытались скрыть, так как вызывало нелестную характеристику, но сегодня свидетелями такого «великодушного» поступка могут стать подписчики главных героев в социальных сетях. Также и с танцем: если традиционно непозволительно было даже вызывающе смотреть в глаза партнеру во время танца, то первые ласточки «нового элемента» — одаривать партнершу купюрами прилюдно — уже есть.

Я думаю, что это недопустимые «новшества» в ингушских танцах...