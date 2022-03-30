С сожалением приходится констатировать, что в современных условиях в обществе все более явно доминируют цивилизационные начала, которые детерминируют всю ткань и характер общественных отношений, вытесняя культуру на задворки, объявляя ее архаикой. Можно сказать, что культура, как человекотворящее пространство смыслов и ценностей, была принесена в жертву цивилизационным соблазнам. Строго говоря, мир качественной новизны по своим лекалам красоты, добра и истины творит только культура, техника и технологии выполняют лишь функции инфраструктурного обеспечения в рамках реализации того или иного культурного проекта и исключают возможность исторического развития.

Каждое поколение, вступающее в общественную жизнь, приходится заново приобщать к ценностям культуры, воспитывать, закладывать основы нравственности. Поэтому приобщение к культуре, воспитание человека является крайне сложным, затратным процессом общественного производства.

Основным источником изучения истории и культуры ингушей являются объекты культурно-исторического наследия Ингушетии, сосредоточенные преимущественно в горной зоне. Наши предки не оставили после себя письменных источников, зато дали эту возможность нынешнему поколению, оставив нам в наследство богатое культурное наследие, изучение которого имеет первостепенное значение. Археологические памятники любого народа являются материальным воплощением его истории, они рассказывают об определенных моментах прошлого быта.

В рамках данной работы, направленной на сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия Ингушетии, хотелось бы рассказать о таких средневековых сооружениях, как полуподземные и надземные склепы селения Эгикал. Материальные объекты горной Ингушетии в разное время были изучены и описаны в трудах немецких ученых, российских исследователей и наших археологов М. Б. Мужухоева, Д. Ю. Чахкиева и др.

Как мы писали ранее, совсем недавно сотрудниками Джейрахско-Ассинского музея-заповедника были проведены организационные работы по сбору полевого материала для формирования перечня и карточек объектов культурного наследия, подлежащих работам для предотвращения разрушения. В данной публикации будут рассмотрены те из них, небольшая их часть, которые по своему техническому состоянию включены в первый этап восстановительных работ — с общей сохранностью более 70% и находящиеся в аварийном состоянии с угрозой обрушения в ближайшее время.

Склеп (маьлхара каш) — это наземное или подземное помещение, предназначенное для захоронения умерших.

Вполне доступны для осмотра многочисленные полуподземные или надземные склепы, в одиночку или группами расположенные возле каждого башенного комплекса, в отличие от подземных склепов, которые совершенно скрыты в склонах гор, и наружу выдается лишь незначительная часть каменной кладки.

Главные виды склепов следующие:

— надземный с квадратным основанием, пирамидально-ступенчатой кровлей, в один, два, три яруса; очень распространенный вид, внешне они очень напоминают верх боевой башни;

— надземный с квадратным основанием, пирамидальной гладкой кровлей;

— надземный с прямоугольным неравносторонним основанием, двускатной ступенчатой кровлей;

— надземный с прямоугольным неравносторонним основанием, двускатной ступенчатой кровлей и поминальной камерой, открытой с фасада; довольно редкий вид; имеется в одном экземпляре в селениях Эрзи, Хамхи, Вовнушки, Таргим, Эгикал;

— надземный с круглым основанием, конусообразным верхом (один из восстановленных в 2021 году в с. Эгикал);

— полуподземный с двускатной ступенчатой кровлей и вырытой в склоне горы погребальной камерой; иногда с фасадной стороны устроена глубокая ниша с лазом;

— полуподземный с низкими стенами, плоской кровлей, покрытой дерном, и вырытой в склоне горы погребальной камерой.

Обыкновенно склепы расположены группой на окраине селения, образуя как бы особый город мертвых, но чаще они разбросаны близ селения в нескольких местах. Сложены они из нетесаных камней, на извести, имеют желтую облицовку и в каждом ярусе лазы (со сторонами около 0,5 м), через которые втаскивали покойников. Лаз прикрыт деревянной доской или каменной плитой. Ориентированы склепы по сторонам света углами или стенами. Высота склепов колеблется от 3-4 до 5-6 метров, в основании длина сторон варьирует от 2 до 4 метров.

В зависимости от числа ярусов лазы располагаются по всем сторонам склепа, служа входом в каждый ярус, также в стенах нередко встречаются маленькие сквозные отверстия, обеспечивающие вентиляцию. Сбоку лаза или над ним нередко бывает укреплена просверленная каменная плита; иногда она заменялась двумя камнями, образующими между собою щель.

По сообщению некоторых жителей, в это отверстие в старину вставлялся при совершении похорон шест с белым флагом, который оставался на склепе до тех пор, пока не истлевал. Довольно часто на облицовке склепов встречаются отпечатки кистей рук, как резонно предполагают, строителя склепа.

Как подземные, так и полуподземные склепы являются коллективными усыпальницами, они многоярусны, имеют от 2 до 4 ярусов, содержат нередко от одного до трех десятков костяков. Перекрытия между ярусами сделаны из нетолстых деревянных брусьев или плах, на которые укладывали покойников.

Исследователи давно уже обратили внимание на одну характерную черту горской архитектуры — ступенчатое строение крыш древних сооружений. Успешно проследил эту эволюцию археолог, исследователь ингушской истории Л. П. Семенов, установивший, что ступенчатое построение кровли надземных памятников связано с аналогичным устройством более древних местных памятников — подземных склепов, из которых впоследствии развились полуподземные, а еще позже надземные склепы, в том числе четырехгранные, и боевые башни со ступенчатой крышей. Эти памятники, согласно исследователям, и завершают развитие местной архитектуры.

Склеповые усыпальницы селения Эгикал, да и не только, расположены на окраине поселка, по склону гор, что было вызвано острым недостатком земли, который в свою очередь заставлял жителей каждый мало-мальски пригодный земельный участок использовать под пашню, а не под кладбище.

Итак, надземный четырехгранный склеп с. Эгикал расположен в западной части комплекса, сохранился на всю высоту, размеры в основании — 3,50×3,65 м; толщина стен — 0,50 м. Северной стороной заглублен в склон горы, на всех сторонах, кроме западной, по ярусам расположены зарешеченные лазы квадратной формы, наверху — путем искусной кладки камня, выложен ромбовидный узор. Крыша пирамидально-ступенчатая, из 12 ступеней, которая повторяет верх боевой башни, сохранила свою форму (рис. 1).

Следующий надземный склеп, который дошел до нас в первозданном виде, поражает своим величием и холодной неприступностью. Размеры основания — 3,80×3,70 м; толщина стен — 0,50 м. Северная стена глухая. Объект имеет повреждения в виде трещин по всей высоте, значительное нарушение кладки стен у основания и деформацию юго-восточного угла, что в совокупности представляет угрозу его целостности. Склеп трехъярусен, на западной стороне расположены два лаза (0,5×0,55 м), на восточной стене, у самого основания — один. Пирамидально-ступенчатая кровля в удовлетворительном состоянии, местами отвалился сланец, основание нуждается в укреплении (рис. 2).

Еще один интересный по своему строению склеп стоит в обрамлении деревьев. Размеры в основании — 2,60×2,70 м; высота южной стены — 2,70 м, северной стеной заглублен в склон горы, толщина стен — 0,50 м, двухкамерный. Два квадратной формы лаза (0,5 м х 0,5 м) один над другим расположены на южной стене склепа. Объект сохранился на всю высоту, крыша полуразрушена (рис. 3, 4).

Ну и последний склеп, который я хотела показать, сооружение десятиметровой высоты. Размеры основания — 4 м х 4 м. Кстати, в Эгикале имеется еще несколько склепов с такими размерами. Объект восточной стороной заглублен в склон горы, два лаза расположены на южной и восточной сторонах. На западной стороне, у самого основания пирамидально-ступенчатой кровли из 12 ступеней, расположен ромбовидный декор, который также обеспечивал вентиляцию для естественной мумификации усопших. Северная стена глухая, состояние удовлетворительное (рис. 5, 6).

Этой небольшой иллюстрацией сохранившихся объектов культурного наследия я всего лишь приоткрыла завесу в огромный мир древнего города Эгикала.

И в завершение хочется отметить следующее: во всех исследованных мною научных источниках авторы сходятся во мнении, как я уже писала выше, что условиями, вызвавшими к жизни строительство склепов, является малоземелье. Ни в коем случае не оспаривая выводы авторов, я хочу дополнить, что провожая человека в его последний путь, при этом хороня с ним предметы быта, которые были человеку дороги при его земной жизни, наши предки, таким образом, окультуривали смерть человека.

Фариза Кариева, ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник»