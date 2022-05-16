Спектакль шел три дня подряд: 12, 13 и 14 мая. В свой третий, завершающий выход актеры Русского театра продемонстрировали изящную игру и остались довольны своей работой. А насколько эта премьера была долгожданной, можно было судить по аншлагу и по тому, как зритель долго не отпускал своих кумиров со сцены. Наш корреспондент также побывала на премьере и узнала, что над спектаклем работали московский режиссёр Михаил Фейгин и известный хореограф Рамуне Ходоркайте, которые были специально приглашены для воплощения спектакля на сцене Русского театра в Ингушетии.

Роман «Преступление и наказание» — это мировая классика. Главным предметом исследования писателя становится процесс превращения добропорядочного, умного и доброго юноши в преступника, а также то, как совершивший преступление Раскольников может искупить свою вину.

После премьеры главный режиссер театра Ахмет Льянов, который сыграл главную роль в спектакле, сказал, что постановщики постарались как можно больше сохранить текст, порядок слов, стиль и слог Достоевского и таким образом подошли к роману очень бережно. Хотя, как утверждают театралы, вместить роман в рамки спектакля, особенно такой великий роман, как «Преступление и наказание», невероятно сложно. Но как оказалось по факту, актерам и режиссерам Русского театра удалось сделать эту постановку максимально эстетично и со вкусом.

«Сама постановка и особенно игра актеров меня просто поразили, — отметила в своем выступлении после спектакля вице-премьер Марьям Амриева. — Всем, кто выходил на эту сцену, потрясающим образом удалось передать главную сущность произведения и атмосферу жизни старого Петербурга. Большое спасибо всему коллективу Русского театра за вашу великолепную работу».

Мы не могли не поинтересоваться, как нынче живет единственный музыкальный драмтеатр Ингушетии, где есть всё для творческого роста: потрясающие актеры, талантливые режиссеры, интересный репертуар, но... нет собственного здания и сцены, на которой они в полном объеме могли бы демонстрировать свое искусство.

Поговорить с нами об этом любезно согласилась Зара Базоркина-Аушева, с которой мы встретились в первый день премьеры спектакля «Преступление и наказание». Времени у худрука театра, которая играет в постановке одну из главных ролей, в тот день, конечно же, было в обрез, но она выкроила несколько минут, чтобы рассказать о предстоящем показе, сегодняшней ситуации в театре и планах на будущее. Народная артистка Республики Ингушетия, выпускница Высшего театрального училища имени Щукина Зара Базоркина в самом начале разговора сделала акцент на том, что главной ценностью театра она считает отличный актерский состав.

«По моему глубокому убеждению, лучшего, более профессионального коллектива нет ни в одном театре Северного Кавказа, — говорит Зара. — Причем все наши актеры — выпускники ГИТИСА и Щукинского училища. И даже все другие специалисты: продюсеры, театроведы, дизайнеры, звукорежиссеры, светотехники, которые работают с нами, также имеют специальное столичное образование».

По словам Зары Базоркиной, основной задачей Русского театра является пропаганда европейских и национальных культурных и традиционных ценностей в Ингушетии и поддержание культурно-интеллектуального имиджа республики за ее пределами.

«Своими удачами и творческими открытиями наш театр обязан профессионализму, опыту и таланту заслуженного деятеля искусств Республики Ингушетия Микаэла Базоркина и главного режиссера, народного артиста Республики Ингушетия Ахмеда Льянова, — рассказывает Зара. — А если говорить о репертуаре театра, то надо сказать, что он всегда отличался богатым набором произведений отечественных и мировых классиков. Сегодня с большим успехом на сцене Русского театра, помимо «Преступления и наказания», идут «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Чайка» и «Жених и папенька» Чехова, «Искушение» Джованинни, «Забыть Герострата» Горина (режиссер А. Льянов), «Кровная месть», «Паспорт» и «Волчица» М. Базоркина, «Золотой укол» Бориса Шадыжева (режиссер М. Базоркин) и другие постановки.

Наверное, все любители театра заметили, что у нас есть спектакль, на который все всегда идут с удовольствием и интересом. Это «Из тьмы веков» Идриса Базоркина. На юбилей театра мы его сделали еще и музыкальным — все песни, которые звучат в течение пьесы, написаны специально к нему. Это единственный спектакль, на который люди идут не потому, что они хотят просто отвлечься от ежедневной суеты, а потому, что им небезразлична история наших предков и интересен сам материал, который искусно преподнёс своим потомкам ингушский классик.

Но это вовсе не значит, что мы делаем только современные постановки. Например, время действия пьесы Григория Горина «Забыть Герострата» — четвертый век до нашей эры. И мы осмелились поставить этот спектакль в нулевые, когда в нашем обществе доминировала печальная тенденция: театры не нужны, все надо закрыть, песни, танцы убрать и т. д. При этом мы в первую очередь думаем о том, что любят современные ингуши. Конечно же, больше нам близка национальная тематика. Правда, хорошо идет и эмоциональная, легкая, живая русская классика — «Женитьба» Гоголя, например. Ставим мы также и «Чайку» Чехова. Когда брались за нее, все говорили, что загнать сегодняшнюю молодежь на три часа в зал на «Чайку» невозможно. Но мы, оставив основную трактовку пьесы, немного изменили форму, и сегодня зритель с большим удовольствием на нее ходит«.

А началась история театра в 1998 году. Тогда они, выпускники «Щуки», среди которых была и Зара Аушева, вернулись с дипломом на руках в родную республику и решили больше не расставаться. Так появился Ингушский театр-студия «Современник», инициатором, создателем и руководителем которого стал Микаэл Базоркин, который учился вместе с Зарой в Щукинском училище и который впоследствии стал её супругом. Позже состав «Современника» пополнился выпускниками РУТИ (ГИТИС), СПБГИТИ (ЛГИТМИК), Ярославского, Воронежского, Краснодарского и других театральных вузов страны.

В конце 90-х в нашем регионе, как и по всей стране всё ещё царили хаос и неразбериха, но новоявленному коллективу, можно сказать, повезло: в Назрани, в районе автовокзала, какой-то добрый дядя выделил им одну комнату, где стоял стол, стул, а на полу валялись какие-то вещи, больше похожие на ненужное тряпьё. Но будущих актеров устраивали даже такие условия. Через некоторое время студию разместили в обветшалом Доме культуры станицы Нестеровская. Но на этом их хождение по чужим углам не прекратилось.

«Действительно, наш театр шёл по тернистой дороге, — говорит Зара. — Были тяжёлые годы начинания. Мы собирались и общались там, где получалось, потому что не было своего помещения, репетировали в тесных условиях, но, тем не менее, спектакли давали, гастролировали по сёлам и городам республики. Зритель тоже в те годы был неподготовленным, шумным, не умел вести себя в общественных местах. Сегодня он вырос, как, впрочем, и наш театр. Мы ставим Чехова, Гоголя, Шекспира. У нас серьезный репертуар и умеющий слушать, благодарный зритель».

Если говорить о культуре поведения публики, надо сказать, что по сравнению с 90-ми зритель изменился в лучшую сторону. Если тогда на сцене актеры не слышали друг друга из-за шума в зале, то сегодня в этом храме искусства, как только начинается спектакль, наступает тишина.

«Больше всего помогают беседы со школьниками перед началом спектакля, — рассказывает Зара. — Мы их привозим, к примеру, из различных сел республики, в том числе и из отдаленных населенных пунктов. Для них событие, что их вообще вывезли куда-то далеко. Заходят, и мы по их поведению видим, что они приехали просто развлекаться. И мы начинаем с ними говорить. Рассказываем, что такое театр вообще, зачем он нужен, учим, как себя вести во время спектакля. И вы знаете, уже у нас есть положительные результаты».

Самый молодой театр Республики Ингушетия со дня своего существования начал активно внедряться в культурную жизнь республики и уже в начале нулевых ярко заявил о себе золотой медалью на Первых Дельфийских играх в Москве. За время своей творческой деятельности РГМДТ участвовал во многих международных, всероссийских и региональных театральных фестивалях и конкурсах, а актеры театра становились лауреатами и победителями во многих мероприятиях. В разные годы театр познакомил со своим творчеством зрителей многих городов России: Москвы, Сочи, Калуги, Ярославля, Магнитогорска, Нальчика, Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Владикавказа, Грозного, Махачкалы, Перми, Пензы, Саратова, Ялты и др.

«Нас зовут, о нас знают, — с гордостью говорит Зара. — Поэтому география наших гастролей такая широкая».

Если говорить о проектах, то первым крупным проектом театра явилась акция «Марш мира и согласия», прошедшая в 2001 году совместно с Московским еврейским театром «Шалом». На открытии и закрытии «Марша» присутствовали духовные лидеры ведущих конфессий России, известные политические деятели, представители культуры, СМИ. В рамках этой акции театр проехал с благотворительными спектаклями по городам Золотого кольца России.

Театр-студия «Современник» только становился на ноги, когда в июне 2004 года под эгидой нового театрального коллектива Ингушетии у нас в республике состоялась конференция «Новые тенденции в театральном деле: поиск совместных путей и интеграции». На конференции присутствовали 78 делегатов: представители театральной элиты и чиновники министерств культуры ЮФО и Москвы.

Результатом работы конференции стало создание Ассоциации театров юга России, которую возглавил заслуженный деятель искусств РИ Микаэл Базоркин. На сегодняшний день в ассоциацию входят более полусотни театров.

Также необходимо упомянуть, что в последующие годы театр подготовил и направил на учебу в ВТУ имени Б. В. Щукина и РАТИ (ГИТИС) большое количество студентов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В 2005 году Ингушский театр-студия «Современник» был преобразован в Русский государственный музыкально-драматический театр (РГМДТ). «Почему русский?» — спрашивали многие. Да потому, что русский театр должен быть в каждом регионе, уверенно заявляла Зара. После переименования расширился репертуар театра, он стал более разнообразным, появилось больше российской и западной драматургии.

«Сейчас мы находимся в здании Ингушского театра юного зрителя, — рассказывает она. — И сцену мы с тюзовцами тоже делим пополам. Это хорошо, что здание бывшего парламента, в котором мы находимся, недавно отреставрировали, раньше у него был такой плачевный вид, и актеры чувствовали, что зритель не хочет идти в такой театр, где всё кругом напоминает ветхость и запущенность. Это и понятно, ведь в театр ходят, чтобы получить моральное удовольствие, эстетическое наслаждение! А какое наслаждение можно получить там, где один убогий вид пространства может окончательно испортить настроение? Теперь, конечно, всё выглядит значительно лучше, но мы всё-таки хотели бы творить и созидать в своём специализированном, типовом здании. Своих цехов и прочего богатства у нас также, как вы поняли, нет. Из-за такой обстановки очень многие деятели театра, не выдержав, ушли. Хотя каждый актер и работник театрального искусства в нашей республике на вес золота. Но все, кто остался и до сих пор работает, это героические люди, которые с нетерпением ждут появления нового здания, проект которого, насколько нам известно, уже прошел экспертизу. Также нам сказали, что и площадка под Русский театр в Магасе определена, но когда начнется строительство, неизвестно».

Как мы знаем, 2019 год был объявлен Годом театра в России. Это было радостное, тяжёлое и полное новых достижений время в мире театрального искусства.

«Этот год оставил нам незабываемые впечатления, — делится с нами Зара. — Театры получили государственную поддержку, благодаря которой у нас была возможность ставить новые спектакли, принять участие в конкурсах и фестивалях, общаться между собой, гастролировать по стране. Русский театр отличился тем, что подарил народу уникальный по содержанию, многоплановый и совершенно новый в театральном искусстве проект «Легенды Ингушетии», автором которого выступил Микаэл Базоркин. Уникальность этого представления заключается в том, что проект изначально призван сохранять и популяризировать наши народные, духовно-нравственные ценности и наше богатое природное и архитектурно-историческое наследие».

Текущий год стал для культурной отрасли нашей республики вдвойне ответственным. Во-первых, 2022 год объявлен Президентом Российской Федерации В. В. Путиным Годом культурного наследия народов России, который проводится в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ.

Во-вторых, в этом году Республика Ингушетия отмечает 30-летие со дня воссоздания своей государственности. И в честь этой даты создана официальная эмблема, которая будет использоваться по всем направлениям в развитии культурного обогащения ингушского народа.

«До нас доведены планы этих двух ответственных проектов, — говорит Зара, — и наш театр также будет активно работать в рамках утвержденной программы, куда будут входить фестивали в этностиле, различные выставки, спектакли и конкурсы. Одним словом, сделаем всё, чтобы программы Года культуры и 30-летнего юбилея Ингушетии были насыщенными и интересными для всех жителей республики».