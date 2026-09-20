Явка на выборах в Ингушетии к 10 часам 20 сентября составила 66% 

Как сообщил газете «Ингушетия» начальник организационно-правового отдела Избиркома Муса Горчханов, в голосовании приняли участие 171,3 тыс. жителей республики из 258 645 человек, обладающих правом голоса.

Он также отметил, что жалоб на нарушения избирательного законодательства не зафиксировано. Выборы проходят в спокойной обстановке при полном взаимодействии всех ответственных ведомств.