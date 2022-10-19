Произведения, поступающие для издания, проходят в библиотеке строгий отбор профессионального редактора, председателя Союза писателей Ингушетии Хаваша Накостоева, который проводит большую консультативную и редакторскую шлифовку работ, при этом согласовываясь с автором, учитывая его взгляды и мнения.

Приоритет на включение в проект отдается произведениям на родном языке, в целях продвижения и развития ингушской литературы и языка, который, согласно исследованиям ЮНЕСКО, включен в число языков малых народов, подверженных опасности исчезновения.

В проекте «Библиотека поэзии» публиковались стихи известных и любимых в Ингушетии авторов, некоторые из них уже включены в число классиков ингушской литературы. Это Гирихан Гагиев, Али Хашагульгов, Марьям Льянова, Бадрудин Горчханов, Микаил Ахильгов, Юсуп Чахкиев и многие другие писатели и поэты.

Через «Библиотеку поэзии» прошли и стали публикуемыми авторами, членами Союза писателей Ингушетии и России такие узнаваемые в нашей республике поэтические таланты, как Макка Дударова, Зейнап Албогачиева, Пятимат Оздоева, Макка Наурузова, Эсет Газдиева, Руслан Оздоев, Муса Мартазанов и многие другие, чьи имена пришлось бы долго перечислять.

В нынешнем году благодаря этому проекту вышли в свет новые произведения Руслана Парова, Марьям Тангиевой, Султана Мерешкова, Зины Богатыревой.

В библиотечном проекте выходили в свет и стихи пресс-секретаря НБРИ Ашат Кодзоевой, творчество которой в последние годы нашло свое признание в российской литературе. Ее произведения включены в многотомную Антологию современной литературы народов России, Антологию писателей Ингушетии «Ингушская лира».

В этом году Ашат Кодзоева была приглашена к изданию в проекте «МестоимениЯ» Ассоциации союзов писателей и издателей России.

Среди множества российских авторов, принимавших в 2022 году участие в проекте, стихи А. Кодзоевой были отобраны для издания и вышли отдельной двуязычной книгой на ингушском и русском языках, в числе еще трех изданий представителей других национальных республик.

Ее сборник стихов «Родина во мне» переведен на русский язык известным поэтом, одним из лучших современных российских переводчиков, членом правления, председателем совета по национальным литературам Союза писателей России, автором 40 книг, лауреатом нескольких всероссийских и международных литературных премий Валерием Латыниным.

Презентация изданных в 2022 году книг в проекте «МестоимениЯ» прошли в Москве, в Ставрополе и были восприняты публикой с большим интересом.

«В нашей республике информация об этом важном и значительном для ингушской литературы событии еще не успела получить должного внимания. Думается, что представители СМИ, любители поэзии, творческие люди заинтересуются вышедшей книгой и по достоинству оценят творчество Ашат Кодзоевой, полюбят поэзию одной из самых талантливых ингушских поэтесс», — рассказала директор Национальной библиотеки Радима Газдиева.

Она выразила также надежду, что те авторы, которые еще не решаются представить свое творчество миру, все же примут участие в издательском проекте НБРИ «Библиотека поэзии».

«Их всегда ждут в библиотеке и помогут правильно оценить свое творчество, оценить перспективы его развития, а при «искре таланта», имеющейся в произведениях, — помогут издать свой первый авторский сборник и возможность обрести свое имя в литературе», — добавила Газдиева.

Условия участия и предъявляемые к произведениям требования для возможного их издания в проекте можно узнать, связавшись по указанным контактам: электронная почта — nbri. yandex. ru; телефон — 8 (8734)72-13-39; официальный сайт — www. nbri. ru.

Также свои произведения можно прислать или принести в библиотеку, которая расположена по адресу: 386203 Республика Ингушетия, Сунженский район, г. Сунжа, ул. Луначарского, 106.