Рождение нового творческого коллектива
Первые концерты симфонического оркестра Ингушетии пройдут в начале будущего года
Впервые в истории Государственной филармонии Ингушетии имени Ахмеда Хамхоева вживую исполнялась музыка Брамса, Чайковского и Пуччини. Виртуозно звучали скрипки и альты, валторны и флейты, барабаны и ксилофон. Волшебные переливы арии Лауретты из «Джанни Скикки» уносили слушателей под своды Венской оперы, а «Маленькая ночная серенада» уводила в мир блистательной эпохи Вольфганга Амадея Моцарта.
Именно такая необычная атмосфера царила в репетиционном зале. В филармонии состоялась первая репетиция Симфонического оркестра под управлением дирижера Ильи Петренко.
Как сообщили газете «Ингушетия» в государственной филармонии, во многом благодаря поддержке Главы республики, Министерства культуры региона, а также директора учреждения Руслана Куштова, идея создания академического симфонического оркестра воплотилась в реальность.
«На протяжении двух лет шла кропотливая работа по привлечению квалифицированных кадров, музыкантов и вокалистов. Блестяще был реализован план воссоздания оркестра народных инструментов, осуществлены многие творческие проекты. Теперь настала очередь и симфонического оркестра», — сказал собеседник издания.
Как отметил Куштов, на первом этапе приоритетной задачей было воссоздание оркестра народных инструментов, поскольку основным направлением филармонии является народная музыка и фольклор.
«Но идея создать камерный симфонический оркестр также присутствовала с самого начала. Необходимым импульсом для реализации этой цели стало указание Главы республики — в течение трех лет создать такой оркестр. Выражаем огромную благодарность Махмуд-Али Калиматову за содействие и помощь, выделение средств на приобретение инструментов и моральную поддержку. Формирование оркестра идет полным ходом, результаты работы уже можно увидеть», — сказал директор филармонии.
По его словам, первые концерты симфонического оркестра пройдут в январе-феврале следующего года, если позволит эпидемиологическая обстановка. А в перспективе после переезда филармонии в новое здание, концерты будут проводиться регулярно.