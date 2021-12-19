Именно такая необычная атмосфера царила в репетиционном зале. В филармонии состоялась первая репетиция Симфонического оркестра под управлением дирижера Ильи Петренко.

Как сообщили газете «Ингушетия» в государственной филармонии, во многом благодаря поддержке Главы республики, Министерства культуры региона, а также директора учреждения Руслана Куштова, идея создания академического симфонического оркестра воплотилась в реальность.

«На протяжении двух лет шла кропотливая работа по привлечению квалифицированных кадров, музыкантов и вокалистов. Блестяще был реализован план воссоздания оркестра народных инструментов, осуществлены многие творческие проекты. Теперь настала очередь и симфонического оркестра», — сказал собеседник издания.

Как отметил Куштов, на первом этапе приоритетной задачей было воссоздание оркестра народных инструментов, поскольку основным направлением филармонии является народная музыка и фольклор.

«Но идея создать камерный симфонический оркестр также присутствовала с самого начала. Необходимым импульсом для реализации этой цели стало указание Главы республики — в течение трех лет создать такой оркестр. Выражаем огромную благодарность Махмуд-Али Калиматову за содействие и помощь, выделение средств на приобретение инструментов и моральную поддержку. Формирование оркестра идет полным ходом, результаты работы уже можно увидеть», — сказал директор филармонии.

По его словам, первые концерты симфонического оркестра пройдут в январе-феврале следующего года, если позволит эпидемиологическая обстановка. А в перспективе после переезда филармонии в новое здание, концерты будут проводиться регулярно.