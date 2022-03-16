Башни Кавказа

Горная Ингушетия

Полевые работы в Эгикале

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В эти дни в селении Эгикал Джейрахского района завершаются организационные работы по сбору полевого материала для создания перечня и карточек объектов культурного наследия Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, подлежащих действиям для предотвращения разрушения.

Работа ведется в целях формирования предложений для проведения противоаварийных мероприятий объектов культурного наследия, которые по своему техническому состоянию подразделены на три вида: первый вид — объекты с общей сохранностью более 70% и находящиеся в аварийном состоянии с угрозой обрушения в ближайшее время; второй вид — объекты с общей сохранностью менее 70% и тоже представляют угрозу обрушения в ближайшей перспективе; ну и к третьему виду отнесены объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и которые не представляют угрозы обрушения в ближайшее время, в том числе руинированные объекты. При определении общей сохранности учитывается каменная часть сооружения.

Согласно данным управления культурного наследия республики, в горной Ингушетии расположено около полутора сотни архитектурных комплексов и более 2900 объектов культурного наследия, и все они, по распоряжению правительства республики, подлежат вышеперечисленным работам.

Эгикал, наряду с Хамхи, Таргимом, Эрзи и Цори, является одним из самых крупных башенных комплексов Ингушетии, на территории которого имеется более сотни архитектурных объектов, в том числе восстановленные в прошлом году уникальный ядрообразный склеп «валган» и раннемусульманская мечеть. Эгикал также является самым посещаемым и наиболее упоминаемым комплексом.

Создание карточек учета на этом участке ведется сотрудниками Джейрахско-Ассинского музея-заповедника с начала этого года и близится к своему логическому завершению.

По итогам этой работы мы узнаем точное количество жилых, боевых и полубоевых башен, склепов, святилищ и других средневековых сооружений, их современное состояние. Будут произведены замеры основания, их высота, подсчитаны входные и оконные проемы, лазы, отмечены все деформации объектов, такие как трещины, повреждения в виде проемов, состояние кровли, а также собран обширный фотоматериал с фотофиксацией каждого объекта. Будут приведены предварительный перечень работ, необходимых для предотвращения разрушения, информация об этапе очередности проведения работ и так далее.

По итогам проведения этих мероприятий, собранный материал будет передан в управление культурного наследия, который также можно использовать и при паспортизации объектов, и также, что не менее важно, позволит более оперативно реагировать в случае повреждения башенной архитектуры и определять характер их возникновения.

Башенный комплекс «Кели» является следующим комплексом, на котором планируется проведение подобных работ.

Фариза Кариева

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