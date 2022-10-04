Парадом театров Дагестана встретили участников, среди которых коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Перми, Астрахани, Волгоградской области, Элисты, а также театры республик Северного Кавказа, в том числе и Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии.

Ингушские артисты представили на суд зрителей один из последних своих спектаклей — «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского, который стал одной из самых успешных премьер прошлого сезона. Над спектаклем работали московский режиссёр Михаил Фейгин, хореограф Рамуне Ходоркайте, художник-сценограф Леонид Шуляков, а также звукорежиссер Магомед Аушев, художник по свету Рустам Цуров, костюмер Хади Дзаурова и художник по гриму Захира Досхоева.

Спектакль был показан на второй день фестиваля. Финальный прогон, как и сама премьера, прошел на сцене Аварского театра. Коллективом умело руководил главный режиссер Ахмед Льянов, которому в этот день было тяжелее вдвойне, так как он играл роль Родиона Раскольникова.

Отметим, что у актеров возникали трудности, которые предусмотреть было невозможно. Это проблемы с реквизитом, когда прямо на сцене рухнул аквариум и вся сцена оказалась в воде, подхватившие вирус актеры, технические неполадки. И, как после спектакля сказал художественный руководить театра Микаэл Базоркин, все это было только верхушкой айсберга, хотя то, что из тяжелых ситуаций ингушский театр умеет выходить достойно, было доказано не раз.

Позже, вручая статуэтку фестиваля Базоркину, заместитель министра культуры Республики Дагестан Мурад Гаджиев подчеркнул, что Микаэл Валерьевич является хорошим другом Дагестана, и выразил ему признательность за сотрудничество и многолетнюю поддержку культуры республики.

Микаэл Базоркин в свою очередь поблагодарил всех организаторов и зрителей фестиваля, отметив, что выступление на фестивале в непривычном месте перед новой, искушенной аудиторией, коллегами со всех регионов России помогают театру посмотреть на свою работу под новым углом, развиваться профессионально и содержательно.

«Отрадно, когда спектакль встречается новой публикой. Я думаю, реакция зрителей показала, насколько всем понравилась игра наших актеров. Спасибо большое Дагестану за теплый прием», — сказал Базоркин.

Фестиваль «Русская сцена» прошел в формате творческой лаборатории. После театральных показов своими рекомендациями поделились члены жюри, в состав которого вошли ведущие театроведы и критики страны: заместитель руководителя Государственного академического Малого театра России Валерий Подгородинский, преподаватель ГИТИСа Михаил Скандаров, заслуженный деятель искусств Вероника Косенкова, арт-директор международного театрального фестиваля «Пять вечеров на Кипре» Армине Оганесян, театровед Евгений Авраменко, а также главный режиссёр Русского драматического театра имени Горького Скандарбек Тулпаров. Они объективно и конструктивно высказались в адрес ингушского театра, с учетом сложности выбранного материала.

Председатель жюри Подгородинский сделал критику технического содержания спектакля и сложности сценария, но выделил блестящую актерскую игру, добавив, что видел немало работ Русского театра Ингушетии.

Скандарбек Тулпаров поблагодарил всю команду ингушского театра за креативность и отметил, что она является одной из самых сильных и экспериментальных среди участников фестиваля. Он подчеркнул, что театр является «самым ищущим театром» из известных ему на Кавказе.

В рамках фестиваля для актеров и студентов актерских отделений прошли мастер-классы преподавателей Щукинского института и ГИТИСа по сценической речи и актерскому мастерству, а также творческие вечера. Моноспектакли показали российский актер Алексей Морозов и ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев.

Русский музыкально-драматический театр Ингушетии завершил свои выступления в Дагестане, но для ингушского зрителя «Преступление и наказание» все так же остается доступным для просмотра.