К началу конкурсного прослушивания в зале ЦШИ был установлен телевизор и стереоколонки, так как конкурс проходил в дистанционном формате. Здесь собрались участники конкурса и их преподаватели из ЦШИ, музыкальных школ Сунжи и Малгобека. Пришли послушать выступления конкурсантов и другие педагоги музыкальных дисциплин республики.

Жюри под председательством профессора Ростовской консерватории имени Рахманинова Маргарита Черных, по инициативе которой и проходит всероссийский форум в Ингушетии уже во второй раз, внимательно ознакомилось с выступлениями конкурсантов и определило места всем его участникам.

Итак, в группе «А» первое место заняли дуэты Сара Дзаурова — Алия Мальсагова (ЦШИ РИ, г. Назрань, преподаватель Макарова А. Н), Полина Каткова — Татьяна Насонова (Зеленчукская детская школа искусств, КЧР, преподаватель Дроботова Е. И.), Роза Мамилова — Дина Хидирова (ЦШИ РИ, г. Назрань, преподаватель Макарова А. Н.).

На втором месте дуэты Залина Аушева — Сафия Маматиева (ЦШИ РИ, г. Назрань, преподаватель Макарова А. Н.), Гузель Валеева — Анна Егорова (Зеленчукская детская школа искусств, КЧР, преподаватель Дроботова Е. И.).

На третьем месте дуэт Амина Койчуева — Самира Чомаева (детская школа искусств Усть-Джегутинского района, КЧР, преподаватель Чащина О. А.).

В группе «В» на первом месте дуэты Мария Астежева — Татум Ева Дуня Сита-Чумак (Зеленчукская детская школа искусств, КЧР, преподаватель Дроботова Е. И.), Рабия Дзаурова — Камила Цокиева (ЦШИ РИ, г. Назрань, преподаватель Макарова А. Н.).

На втором месте дуэты Амина Айбазова — Александрия Королева (ДШИ Усть-Джегутинского района, КЧР, преподаватель Жовтенко Л. И.), Айшат Кубанова — Амира Чомаева (ДШИ Усть-Джегутинского района, КЧР, преподаватель Чащина О. А.).

На третьем месте дуэт Асия Хамхоева — Ахмед Хамхоев (ЦШИ РИ, г. Назрань, преподаватель Шадыжева З. А.). Также дуэт получил специальный приз жюри.

Диплом участника конкурса получил дуэт Дина Белхароева — Лейла Цечоева (ДШИ Сунженского района, РИ, преподаватель Эльдиева Т. М.).

В группе «С» первое место заняли дуэты Илона Магометова — Залина Пазова (ДШИ Усть-Джегутинского района, КЧР, преподаватель Чащина О. А.), Максим Милославский — Полина Шкаринова (средняя специальная музыкальная школа (колледж) при РГК имени Рахманинова, преподаватель Понамарева Е. И.).

На втором месте дуэт Вероника Кольцова — Екатерина Назаренко (Зеленчукская детская школа искусств, КЧР, преподаватели Шаповалова В. В. и Дроботова Е. И.).

Диплом участника вручили дуэту Радмила Хатуаева — Злата Эскиндарова (ДШИ Усть-Джегутинского района КЧР, преподаватель Аджиева М. А.).

В группе «Д» первое место присудили дуэту Сули Маматиева — Роза Даутовна Экажева (ЦШИ РИ, г. Назрань, преподаватель Экажева Р. Д.). На втором месте дуэт Залина Таркоева — Роза Даутовна Экажева (ЦШИ РИ, г. Назрань, преподаватель Экажева Р. Д.). Диплом участника получил дуэт Раяна Лабазанова — Фирая Магомед-Башировна Кадырова (ДМШ г. Малгобека, преподаватель Кадырова Ф. М-Б.).

В группе «Колледж» первое место занял дуэт Андрей Журлов — Максим Казаков (Таганрогский музыкальный колледж, Ростовская область, преподаватель Букша О. В.).

Далее состоялся концерт преподавателей Центральной школы искусств Ингушетии. Преподаватель по классу скрипки Петр Петрович Колесников выступил в дуэте с преподавателем духовых инструментов Николаем Валерьевичем Сергеевым. Преподавателю по классу вокала Хаве Яхьяевне Яндиевой аккомпанировал преподаватель по классу фортепиано Аслан Муссаевич Костоев. Учащаяся 7 класса Сули Маматиева выступила в дуэте со своим педагогом Розой Даутовной Экажевой.

После концерта состоялся мастер-класс для преподавателей детских школ искусств, в рамках которого профессор Ростовской консерватории Маргарита Петровна Черных, а также педагоги музыкальных колледжей поделились своими знаниями с участниками встречи.