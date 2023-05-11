На пресс-конференции по случаю открытия гастролей присутствовали директор Смоленского театра кукол Е. Павлова, заместитель директора Смоленского театра кукол И. Козлова, а также представители Министерства культуры РИ, подведомственных организаций, актёры театров, журналисты, любите искусства.

От имени Министерства культуры РИ коллективу Смоленского областного театра кукол вручили благодарность и памятные подарки.

После официальной части состоялся показ спектакля «Заколдованная принцесса» Е. Павлова, в постановке П. Акинина. Эта история о заколдованной злыми силами принцессе, которую спасает отважный принц. Смоленский театр представил современную версию романтической истории. В сказке много ненавязчивого юмора, она очень весёлая, лёгкая, с неожиданными сюжетными поворотами. Главное, в полном зале зритель — что взрослый, что маленький — скучать не успевал. Основная сюжетная линия спектакля — это сострадание, готовность прийти на помощь, смелость, доброта и смекалка, которые всегда сильнее любой злой силы.

Смоленский театр представит ещё два спектакля из своего репертуара. Завтра зрители посмотрят спектакль «Царевна-лягушка» 0. Бугаева, в постановке этого же режиссёра. По сюжету: в некотором царстве-государстве жил-был царь, у которого была три сына. Когда пришло время их женить, царь дал им по стреле. И пустили они стрелы куда глаза глядят. И тут началось! Лягушка, вместо комаров, стрелу поймала, а потом по ночам то ткацким искусством баловалась, то швейным. А потом ее и вовсе Кощей забрал. Невиданные чудеса в сказке, знакомой всем с детства. Придется Ивану-царевичу вызволять любимую. Но для того, кого ведет истинная любовь, любые препятствия ничего не значат, потому что не Кощей, а именно любовь бессмертна!

В день закрытия гастролей, 13 мая, зрители увидят спектакль «Серая шейка» автора и постановщика А. Абрамова. Сказка «Серая Шейка» Мамина-Сибиряка любима с детства многими ребятами — это небольшая трогательная история маленькой уточки, которой лиса надломила крылышко, лишив способности летать. Родители Серой Шейки не смогли взять её с собой в теплые края и оставили на зиму совершенно одну. Уточку, по счастливой случайности, нашел охотник и решил забрать её к себе домой.

Эта трогательная история не оставит равнодушными ни больших, ни маленьких зрителей. Органично вплетенные в ход спектакля элементы мультипликации добавят впечатления.

Гастроли театра кукол, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации продлятся на сцене Ингушского театра юного зрителя до 13 мая. Мероприятия проходят в рамках уникального проекта «Большие гастроли» (гастроли театров) «Культура для детей и молодежи».

Надо отметить, что смоленские актеры в нашей республике впервые. Впереди у них знакомство с достопримечательностями нашего края. Им предстоит интересная экскурсия: посещение Башни Согласия в городе Магасе, самого высотного здания в центре столицы, возведённого в стиле увеличенной средневековой ингушской башни, высотою в 100 метров, с уникальной стеклянной смотровой площадкой; экскурсия по Мемориалу памяти и славы — крупного мемориального комплекса, посвященного важнейшим памятным датам, трагическим и торжественным событиям в истории Республики Ингушетия; и, конечно же, отдых и знакомство с историко-архитектурными памятниками горной Ингушетии.

Надо сказать, что проект «Большие гастроли» способствует расширению взаимодействия между собой творческих коллективов страны; содействует формированию и объединению единого культурного пространства, привлечению новой зрительской аудитории на территории России и стран ближнего зарубежья.

Напомним, что коллектив ингушских кукольников недавно вернулся с гастрольной поездки из Смоленска, где был в последние дни апреля. Актёры получили массу ярких впечатлений от общения с коллегами, от работы с новой зрительской аудиторией, от достопримечательных мест древней земли Смоленщины. В исполнении ингушских актёров смоленский зритель увидел три постановки: «Говорящий кувшин», «Рожки да ножки», «Волшебная лампа Аладдина».