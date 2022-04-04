Марина Хасиевна Хачубарова родилась в 1981 году в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ). После окончания средней образовательной школы в 1998 году сразу же начала карьеру педагога, которую продолжает по сегодняшний день. «Я очень люблю свою профессию — признается Марина. — Мои ученики — это моя гордость!»

Несмотря на свою молодость, она успела постигнуть практически все возможные увлечения, начиная от рукоделия, шахмат, музыки, танцев и заканчивая парашютным спортом. Но самым главным увлечением для нее всегда оставалось рисование и желание узнать, как и чем можно показать красоту окружающего мира. Она восхищалась и восторгалась людьми, которые могли передать свои эмоции, своё видение окружающего мира с помощью карандашей и красок на бумаге и полотне.

Впервые желание рисовать у Марины Хачубаровой зародилось во втором классе, и с годами оно только крепло. Любой образ или воображение в ее сознании не давал ей покоя и должен был поскорей воплотиться на бумаге или холсте.

Не осталась в стороне и научная жизнь: в копилке достижений у Марины Хачубаровой многочисленные награды и грамоты за плодотворную работу в сфере образования, спорта и, конечно же, культуры. Сегодня она не просто педагог высшей категории и талантливая художница, но и мать троих детей-студентов, которые являются надежным тылом, источником энергии, ради которых и благодаря которым ее творчество, проходя сквозь разные ступени развития, совершенствуется.

В настоящее время Марина Хачубарова особое внимание уделяет изобразительному искусству, в котором находит душевное спокойствие и внутреннюю гармонию. Об этом говорит тот факт, что буквально за несколько лет она сделала большой рывок в творчестве, результатом которого является ее первая персональная выставка из более 60 разножанровых живописных картин.

Куратор выставки, главный научный сотрудник музея изобразительных искусств Тамуся Акталиева отмечает: «Марина, со свойственной творческой натуре эмоциональностью, изливает на холсте вихрь собственных чувств и видение мира во всех его прекрасных и светлых красках. Светлых, потому что ее сердце переполняет любовь к окружающему миру во всех его проявлениях. Для своих работ Марина Хачубарова выбирает прекрасные мотивы — неприступные горы, гордые боевые и жилые ингушские башни, тихие и спокойные, а порой бурные воды, деревья с красивой и пышной кроной — все то, что наполнено для каждого ингуша глубоким смыслом и обостряет чувства, переполняя душу теплом и надеждой. В ее работах отражена красота окружающего мира и стремление показать ее зрителю. За каждым произведением художницы стоит необычная история его создания и заложена частичка души автора».

Но есть и другие стороны жизни, которые во многом свидетельствуют и о ее судьбе. В юные годы, в 1992 году, Марине и ее семье пришлось пережить страшную трагедию для всего ингушского народа. Эти воспоминания тревожат душу и сжимают сердце от боли до сих пор. Две работы на эту тему из своей коллекции ранее Марина Хачубарова преподнесла в дар музею изобразительных искусств Ингушетии. Это живописные картины «1992» и «ГIоазот кашмаш», которые теперь также представлены в экспозиции выставки.

Поддержать Марину в этот день, помимо родственников и близких друзей, пришли студенты, коллеги, художники, работники научных и культурных учреждений, а также сотрудники регионального Министерства культуры.

Начальник отдела историко-культурного и художественного наследия Минкультуры Тома Куштова, поздравив Марину Хачубарову с открытием выставки, вручила ей приветственный адрес от министра Залины Льяновой.

«Уважаемая Марина Хасиевна! От лица всей творческой интеллигенции республики и от себя лично поздравляю вас с открытием первой персональной выставки «Я люблю этот мир многогранный». Художник — это человек, который создает произведения искусства, имеющие эстетическую ценность для окружающих. Это творческая личность, реализующая свои идеи, эмоции и видение в оригинальных работах, и вы, несомненно, одна из них. Уверена, выставка пройдет успешно, пусть каждому гостю удастся прочувствовать и понять все, о чем вам хотелось сказать. Я желаю вам творческого долголетия, семейного благополучия и мотивации творить дальше!» — отметила министр в своем приветственном адресе.

О доброте Марины Хачубаровой в своем выступлении рассказала ее коллега Мадина Арчакова: «Я очень рада, что Марина наконец послушала нас и после долгих уговоров представила свои работы. Я, как и многие наши коллеги, считаю, что ее картины обязаны увидеть все, кто любит прекрасное. Пройдясь по экспозиции, каждый из вас остановится на время перед одной или несколькими картинами, которые найдут отклик в вашей душе».

Мы привыкли, что на открытии выставки всегда много родственников и близких самых разных возрастов, которые приходят поддержать художников, но особым гостем на данном мероприятии стала бабушка Марины Мати Мальсагова, которая, несмотря на свой преклонный возраст — 94 года, пришла поддержать свою внучку.

«Дорогие мои, мне очень приятно вас всех здесь сегодня видеть! Я хочу сказать вам всем огромное спасибо, что пришли поддержать мою внучку! Дай Аллах, чтобы вы всегда были счастливы и никогда не знали горя!» — сказала она.

Также на мероприятии выступил председатель Союза художников Ингушетии, народный художник республики Муса Мартазанов: «Сегодня мы открываем для себя новое имя в изобразительном искусстве, имя человека, который пишет колоритные работы, наполненные любовью к свободе и жизни. Любое творческое начало надо поддерживать, и очень отрадно, что руководство музея ИЗО проводит колоссальную работу по поддержке начинающих художников. Я поздравляю вас с открытием выставки, желаю вам неиссякаемой энергии и ярких вдохновений!»

Затем выступила сама художница: «Для меня сегодня очень знаменательный день. Я благодарна всем, кто пришел меня поддержать. Особую благодарность хочу выразить сотрудникам музея за организацию и проведение выставки. Спасибо за вашу помощь, вы вытянули меня на новый уровень, и теперь я буду намного серьезнее и плодотворнее продолжать свое творчество, вкладывая в него больше труда».

В заключение куратор выставки Тамуся Акталиева вручила Марине Хачубаровой диплом за проведение выставки «Я люблю этот мир многогранный» в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия.

Любители изобразительного искусства смогут впервые познакомиться с интересным, разносторонним творчеством молодой и талантливой ингушской художницы, которая пробует себя в разных художественных жанрах: пейзажах, натюрмортах, портретах, сюжетно-тематических картинах. Мы уверены, что творчество художницы обязательно заинтересует не только профессиональных мастеров искусства, но и всех ценителей прекрасного.

Коллектив музея ИЗО Ингушетии искренне рад знакомству с таким замечательным, добрым и наполненным жизненной энергией человеком, как Марина Хачубарова. От всей души поздравляем вас с открытием вашей первой персональной выставки и желаем вам больших успехов во всех начинаниях!

Выставка «Я люблю этот мир многогранный» в музее ИЗО Ингушетии продлится до 25 апреля текущего года.

Пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия