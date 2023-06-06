Думается, лучше других, суть и предназначение журнала раскрыл в своей статье: «Ты стучи, мое сердце, бешено», наш коллега, известный журналист Ахмет Газдиев, который писал: «Выход в свет журнала «Литературная Ингушетия» стал заметным явлением не только в нашей республике, но и на всем культурном пространстве постсоветской России...».

Преддверие 31-й годовщины возрождения ингушской государственности для почитателей письменной словесности республики ознаменовалось радостным событием: в этом году вышли в свет сразу два номера журнала — на русском и ингушском языках. Как всегда, главный редактор Лейла Тамасханова предоставила площадки на их страницах не только произведениям известных писателей и поэтов, но и молодых, начинающих авторов, способных удовлетворить различные читательские предпочтения. До двух десятков разделов (проза, поэзия, голоса молодых, новые имена, юмор, юбилеи и т. д.) составляют богатое и разнообразное содержание выпусков, которые, думается, скоро станут библиографической редкостью.

Не знаю, преднамеренно ли или так вышло, но удивительным образом отрывки из известных произведений, которыми насыщен выпуск на русском явно перекликаются с сегодняшней общественно — политической ситуацией, они, что называется, выданы на злобу дня. Это касается и эпизода из «Войны и мира» Льва Толстова, где великий писатель показал, как меняется мировоззрение главного героя романа — эпопеи Андрея Болконского в небольшом эпизоде со старым дубом.

Подобная мысль проскальзывает и при чтении отрывка из рассказа писателя, главного редактора газеты «Российский писатель» Николая Дорошенко, уверенного, что «это Достоевскому суждено было догадаться лишь о том, что если Бога нет, то все позволено. А нам довелось понять еще и то, что если Бога нет, то напрасным является даже и то, что нам уже самою сутью нового времени не позволено, что, как в темном чулане, таится и теплится в нашей душе вопреки всему...». Пронзительностью и метафоричностью отличается и философско — нравственная зарисовка самой Лейлы Тамасхановой «Идиллия» о божественном звуке сур Священного Корана, способном наполнить «опустошенный зноем мир людей». К слову, впервые читатели смогут оценить и перевод Лейлы Магометовны на ингушский знаменитого стихотворения Расула Гамзатова «Журавли». Свой труд, который, на мой взгляд, выше всех похвал, народный писатель Ингушетии посвятила грядущему 100 — летнему юбилею народного поэта Дагестана, который творческая общественность республики по поручению Главы Ингушетии Махмуда — Али Калиматова отметит в сентябре...

ГIарагIураш

Хет сона цкъаза,

ЦIеша бизача тIем тIара,

ЦIа ца баьхка салтий лахьтан чу бац,

КIай гIарагIураш хинна

Сигала баьннаб-кх,

КIай гIарагIураш хинна

Сигала бах-кх...

Цу тиннача замангара

ХIанзолца, кIай

ГIарагIураш сигалара

Адамашка кхайк,

Цудухьа дий а хац,

Вай йиш дIахаллилга, селлара

Хоза уж гIетташ бIаргаяйча...

Гу сона тахан а,

Ди сайренгахьа дийрзача,

Дохко къайла кхухье а боча сурт,

Салтий мо дIайолх уж гаьнаяьле,

Хьалха шоаш Iомадаь борал

Ткъамашца хьош...

Барте гIетташ я-кх уж

Массехана...

Са ца лоIаш сигале дорха яле а,

Ма хоза гIетт, цу юкъе моттиг зув аз,

Сона лаьрхIа, йита йоллий-те?

Ди доагIарда, со а цу гIарагIурашца,

ГIетта гIоргва дуташ ер дуне...

Сигалара гIийла оалхазарех кхайкаш,

Шуга, ва малха даха дисаргаш...

Хет сона цкъаза,

ЦIеша бизача тIем тIара,

ЦIа ца баьхка салтий лахьтан чу бац,

КIай гIарагIураш хинна

Сигала баьннаб-кх,

КIай гIарагIураш хинна

Сигала бах-кх...

Надо сказать, что текущий год на удивление насыщен грядущими и прошедшими юбилеями великих литераторов: 195 — Льву Толстому, 145 — Алексею Толстому, 200 — Александру Островскому, 130 — Владимиру Маяковскому, 240 — Фредерику Стендалю, 150 — патриарху ингушской литературы Темботу Бекову, 85 — Саиду Чахкиеву, 80 — Али Хашагульгову. Всем им и менее известным авторам нашлось место на страницах новых выпусков журнала, где есть произведения на любой взыскательный вкус.

— Наш девиз «Сеять разумное, доброе, вечное», — призналась в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» Лейла Тамасханова. — К нам поступают прекрасные отзывы о журнале со всех концов нашей необъятной России, и не только. На электронную почту редакции с просьбой опубликовать поступают произведения из различных стран мира. Конечно хватает и, извините за грубость, болтунов, которым «Литературная Ингушетия» почему то мозолит глаза. Благо их — мизер, и если бы к их мнению кто-то прислушивался, то журнал не выходил бы давно. Мы же не отходим от своей, один раз поставленной цели: по возможности предоставлять место на страницах журнала всем, кто «горит» творчеством, не может без него полноценно жить. Ведь здесь и глубокая публицистика, это и остроумная драматургия, это и яркий юмор. И, конечно же, мы стараемся уделить внимание большему числу молодых авторов. Пользуясь случаем, хотела бы объявить о литературном конкурсе, который наша редакция приурочила к 100 — летию ингушской государственности. Победителям конкурса будут вручены ценные подарки, а их произведения выйдут в свет на страницах «Литературной Ингушетии». Желаю нашим дорогим читателям получить как можно больше положительных эмоций от прочтения новых выпусков журнала.