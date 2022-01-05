Направлений в научной фантастике выработано очень много. Причем каждое из них основано на определённых допущениях (вымыслах, фантазии, воображении) в области науки и техники и их влиянии на окружающий мир. И, несмотря на то, что сегодняшний мир стал таковым, что чтение перестало быть массовым хобби, произведения писателей-фантастов и заложенные в них идеи и интригующие сюжеты, позволяют перенести своих читателей в мир настоящих чудес.

Человек всегда стремился заглянуть в будущее разными способами. Одним из них является литература. Многие авторы в своих книгах предвосхищали будущие научные открытия за целые десятилетия до начала реальных исследований.

Так возник жанр научной фантастики, у которого очень много поклонников. А теперь появился ещё и праздник — День научной фантастики, который отмечается в течение недели: со 2 по 9 января. В качестве даты начала празднования выбрали день рождения одного из выдающихся писателей-фантастов XX века Айзека Азимова — уважаемого автора, которого многие считают гением фантастики.

Айзек Азимов (урожденный Иссаак Юдович Озимов) родился 2 января 1920 года в местечке Петровичи под Смоленском. Мальчика при рождении нарекли Исааком, но когда ему исполнилось три года, семья переехала в Америку, где будущий фантаст получил новое, более привычное для американцев имя — Айзек Азимов.

Несмотря на то, что первые годы своей жизни он жил в русскоязычной среде, Айзек легко адаптировался к обучению в Америке. Для того, чтобы мальчик начал обучение в школе раньше своих сверстников, его мать сменила день рождения сына на год вперед. Как обычно, такое ускоренное погружение во взрослую жизнь «отбивает» у детей всякое стремление к учёбе, потому что вокруг находятся одноклассники, чьи мыслительные процессы сформировались уже на порядок больше, а значит, они с большей лёгкостью смогут приступить к разным заданиям. Но для Айзека Азимова эта конкурентная среда не только не отбила желание учиться, но и поспособствовала его дальнейшей научной карьере.

После школы А. Азимов блестяще окончил бакалавриат, магистратуру, а затем и аспирантуру. Получив ученую степень по биохимии, он стал преподавателем и продолжил писать научные работы. В общей сложности Азимов написал около пяти ста произведений, включая научные труды, хотя всемирную известность он получил всё-таки за свою литературную деятельность.

В своих научно-фантастических работах Айзек Азимов не просто описывает вероятное будущее человечества, но и поднимает множество философских вопросов. Например, какими должны быть роботы. Во многих научно-фантастических произведениях, написанных до Азимова, созданные человеком «существа» зачастую были не только без души, но и представляли собой опасность для человека. Во многом именно благодаря Азимову у людей постепенно стал уменьшаться страх перед неизвестностью будущего и преобладать позитивный взгляд на применение роботов. К примеру, в рассказе «Хоровод», который был написан Азимовым в 1942 году, приводятся три закона роботехники, которые стали путеводными не только в научно-фантастических произведениях о роботах, но и в быту, когда через много лет после написания этих законов, роботы и другие интеллектуальные системы постепенно стали появляться в каждом доме.

Если говорить о научной фантастике, как о литературном жанре, то надо отметить, что он имеет большую популярность среди читателей. Не излишне будет сказать, что фантастикой увлекаются сотни миллионов человек, потому как этот жанр, как в литературе, так и в кино, допускает фантастические домыслы в области науки и техники, их влияние на жизнь людей будущего, либо общества из параллельной вселенной.

Писатели фантасты обычно размышляли и фантазировали на тему «а что было бы, если бы...». А научные достижения становились главным источником вдохновения для писателей этого жанра. Как хорошо известно любителям этого жанра, научная фантастика основывается на различные спекуляции в области точных, естественных и гуманитарных наук, описывает вымышленные технологии и научные открытия, контакты с нечеловеческим разумом, возможное будущее или альтернативный ход истории, а также влияние этих допущений на человеческое общество и личность. Действие научной фантастики часто происходит в будущем, что роднит этот жанр с футурологией.

Надо сказать, что научная фантастика существовала еще во времена Жюль Верна, но её скачок в развитии стал ответом литературного мира на резкие социальные и экономические изменения в обществе. Этот жанр стал невероятно популярным из-за промышленной революции конца прошлого века и научно-технического прогресса, который стал ее финальным штрихом.

Ещё в дореволюционной России отдельные научно-фантастические произведения писали такие авторы, как Ф. Булгарин, В. Одоевский, В. Брюсов, К. Циолковский, которые несколько раз излагали свои воззрения на науку и технику в виде художественных рассказов. Но до революции научная фантастика не была сложившимся жанром со своими постоянными писателями и поклонниками.

Первоначально авторы описывали достижения в техники тех лет, но вскоре начали фантазировать и о будущем. Классический пример ранних работ в жанре научной фантастики — труды Жюль Верна и Герберта Уэллса.

Немного позже появились такие мастера слова, как Рэй Брэдбери, Андрей Белянин, Роберт Хайнлайн, Айзек Азимов. Их работы были пронизаны философскими идеями, вшитыми в канву повествования. В своих произведениях авторы новой волны поднимали важные вопросы. Теперь им мало было просто представить, куда шагнет наука завтра. Они хотели понять, как на это отреагирует общество, и к чему все это вообще может нас привести.

Перечисление произведений этих и других авторов, творивших и продолжающих творить в жанре научной фантастики, заняло бы не одну страницу. Однако к заслугам писателей-фантастов смело можно отнести то, что многие идеи, изложенные в их произведениях, рано или поздно становились реальностью.

Научной фантастикой вдохновляются не только рядовые читатели, но и реальные ученые, а многие из них даже проверяют свежие произведения на соответствие научным фактам. А космическая фантастика и вовсе переживает сегодня настоящий ренессанс. Космические приключения и невероятные открытия, которые описывает современная научная фантастика, вполне могут стать реальностью в далеком или не очень будущем.

Многие литературные критики и писатели называют идеи фантастов пророческим видением сокрытого завесой неизвестности будущего, попыткой умозрительного воссоздания вариантов развития человечества. По их мнению, книги в жанре научной фантастики давно перестали быть просто развлекательной литературой. Открывая дверь в иные миры и пространства, они стали давать читателю виденье того, что может с большой вероятностью случиться в будущем, вдохновляя людей на новые научные свершения.

Именно эта неизвестность и выход за рамки уже распознанного привлекали и продолжают привлекать умы писателей и читателей научной фантастики. По мнению всемирно признанного писателя-фантаста и популяризатора науки Айзека Азимова, это «литература о влиянии научно-технического прогресса на человека».

Герберт Уэллс в автобиографии, подводя итог своему творчеству, называл фантастику своего рода умозрительной социологией: «Социология не может быть ни просто искусством, ни наукой в узком смысле этого слова, она собрание знаний, представляемых в вымышленной форме с присутствием личного элемента, иначе говоря, литература в наиболее возвышенном смысле этого понятия».

В соответствии с этим он рассматривал «создание и критику утопий» как такую литературную форму, в которую лучше всего мог быть облачён «хороший социологический труд».

Это мнение разделял и Айзек Азимов, который в своей статье «Социальная научная фантастика» сравнивал изображение возможного будущего и иных форм общественного устройства со своего рода «социальным экспериментом на бумаге». Приучать читателя к возможности изменений, заставлять его размышлять вдоль разнообразных направлений — в этом он усматривал «великую служебную роль научной фантастики». Научная фантастика, по убеждению Азимова, призвана систематически исследовать возможные пути общественного развития, своевременно предостерегать об опасных тенденциях и самое главное — сделать рациональное размышление о судьбах человечества достоянием возможно более широких масс.

Американский изобретатель, бизнесмен, писатель, основатель первого в мире журнала научной фантастики Хьюго Гернсбек, описывал этот жанр так: «Под научной фантастикой я понимаю литературу в духе Жюля Верна и Герберта Уэллса — романтические истории, переплетающиеся с научными фактами и пророческим видением».

Писатель Кингсли Эмис определял научную фантастику как литературу, «описывающую ситуации, невозможные в известном нам мире, но гипотетически возможные на базе науки, технологии или псевдо-технологии, человеческого или инопланетного происхождения».

Советский писатель-фантаст Сергей Снегов в 1992 году в предисловии к своей книге «Люди как боги» писал: «Раз фантастика, значит, нечто выдуманное, нечто отличное от реальной действительности. А раз фантастика научная, то она в чём-то соответствует законам развития и познания мира, выражает какую-то реальность природы и человека — хоть и выдуманное, но правдивое зеркало глубинной человеческой сущности».

Как пишет в своей статье Мария Галина, «Традиционно считается, что научная фантастика — это литература, сюжет которой разворачивается вокруг какой-то пусть фантастической, но всё-таки научной идеи. Точнее будет сказать, что в научной фантастике изначально заданная картина мира логична и внутренне непротиворечива».

Научная фантастика имеет в своем списке направлений с десяток пунктов, но почти все литературные критики и исследователи выделяют среди них такой жанр, как хронофантастика, основной темой которого являются путешествия во времени. Этот популярный жанр, возникший в литературе, впоследствии просочился и в другие области искусства, живопись, кино и даже архитектуру. Жанр, созданный в подражание таким классикам фантастики как Жюль Верн и Альбер Робида можно отнести к альтернативной истории, так как упор делается на направлениях развития науки и техники: например, совершенствованию паровых двигателей и сложной механики вместо двигателя внутреннего сгорания и электроники.

Хронофантастика — жанр, рассказывающий о путешествиях во времени. Ключевым произведением этого жанра считается «Машина Времени» Уэллса. Хотя о путешествиях во времени писали и раньше, но именно в «Машине Времени» перемещение во времени впервые было намеренным и научно обоснованным, и таким образом этот сюжетный ход был введён конкретно в научную фантастику.

Один из самых популярных сюжетов в хронофантастике — герой из настоящего, попавший в прошлое, изменяет ход истории. В XX веке идея путешествия во времени, и даже туризма, получила большое развитие. Фантасты посвятили много произведений анализу временных парадоксов, которые могут быть вызваны путешествием в прошлое или возвращением из будущего в настоящее. Эта тема, например, поднимается в знаменитом рассказе Рэя Брэдбери «И грянул гром». Кир Булычёв использовал путешествие во времени в десятках своих книг, в том числе и в цикле об Алисе.

Заезженная тема обрела второе дыхание в пародиях и иронической фантастике. Классическими примерами того являются небезызвестные нам кинотрилогии «Назад в будущее», фильм «Иван Васильевич меняет профессию», фрагмент повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и другие.

Из истории можно увидеть, что в СССР научная фантастика была одним из самых популярных жанров. В стране существовали семинары молодых фантастов, клубы любителей фантастики. Выходили альманахи с рассказами начинающих авторов — например, «Искатель», «Мир приключений». Фантастические произведения публиковались в научно-популярных журналах — таких как «Наука и жизнь», «Вокруг света», «Техника — молодёжи», «Знание — сила», «Химия и жизнь», «Юный техник», «Уральский следопыт».

Всё это говорит о том, что в Советском Союзе этот вид фантастики был очень популярен. Ещё бы! Советский человек первым вышел в космос, научные достижения были одними из самых передовых в мире. Все мальчишки мечтали полететь изучать Вселенную.

В то же время, советская фантастика подвергалась жёстким цензурным ограничениям. От неё требовалось поддерживать позитивный взгляд на будущее, веру в коммунистическое развитие. Приветствовалась техническая достоверность, осуждалась мистика, сатира.

В 1934 году на съезде Союза писателей Самуил Яковлевич Маршак определил жанру фантастики место в одном ряду с детской литературой.

Одним из первых в стране советов научную фантастику начал писать Алексей Толстой, автор небезызвестных нам произведений «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлита». Кстати, экранизация романа Толстого «Аэлита» была первым советским фантастическим фильмом.

В 1920–1930-е годы были опубликованы десятки книг Александра Беляева, среди которых на почетном месте стояли «Борьба в эфире», «Ариэль», «Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля» и другие, а также «альтернативно-географические» романы В. А. Обручева «Плутония» и «Земля Санникова». Хорошо известных нам сатирико-фантастических повестей М. Булгакова «Собачье сердце» и «Роковые яйца» отличала техническая достоверность и интерес к науке и технике.

Советская фантастика пережила кризис в 1930-е и 1940-е годы, когда усилилось давление цензуры на писателей. В этот период преобладала фантастика, посвящённая популяризации науки и техники и рассматривающая лишь события ближайшего будущего.

В 1950-е годы бурное развитие космонавтики приводит к расцвету фантастики об освоении Солнечной системы, подвигах космонавтов, колонизации планет. К ведущим авторам этого периода относятся Г. Гуревич, А. Казанцев, Г. Мартынов.

В 1960-е годы и позднее советская фантастика начинает уходить от твёрдых рамок научности, несмотря на давление цензуры. Многие произведения выдающихся фантастов позднесоветского периода относятся к социальной фантастике. В этот период появляются книги братьев Стругацких, Кира Булычёва, Ивана Ефремова, которые поднимают социальные и этические вопросы, содержат воззрения авторов на человечество и государство. Нередко фантастические произведения содержали скрытую сатиру. Эта же тенденция нашла отражение и в кинофантастике, в частности, в работах Андрея Тарковского («Солярис» и «Сталкер»).

Параллельно с этим в позднем СССР снималось много приключенческой фантастики для детей, в которой часто содержался прогноз научно-технических достижений будущего, например, «Приключения Электроника», дилогия «Москва — Кассиопея» и «Отроки во Вселенной», «Тайна третьей планеты», «Гостья из будущего» и др.

Огромным прорывом для кинофантастики стало появление в конце 1970-х цифровых спецэффектов и компьютерной графики. В числе первых фильмов, применявших компьютерную графику, были «Звёздные войны» (1977) и «Трон» (1982), причём последний вывел эти технологии на новый уровень. Благодаря небывалому коммерческому успеху «Звёздных войн» и появлению новых технологий, кинофантастика с начала 1980-х переживает бум популярности, фантастические киноленты становятся блокбастерами. Новым витком в развитии технологий кинофантастики стал фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» (2009), который довёл до небывалых высот технологию 3D-кинематографа.

В современной России научная фантастика популярна и развита. Ежегодно публикуются сотни новых наименований фантастических книг, нередко снимаются фантастические фильмы (такие как «Обитаемый остров», «Хардкор», «Притяжение», «Пришелец»).

С начала 2000-х начали выходить журналы и альманахи о фантастике: «Если», «Мир фантастики», «Полдень, XXI век»; появились крупные сайты о фантастике, такие как «Лаборатория фантастики», «Архивы Кубикуса» и др.

Научная фантастика за свою историю развилась и разрослась, породила новые направления и поглотила элементы более старых жанров; одно и то же произведение может сочетать элементы сразу нескольких видов фантастики. Но в любом случае, День научной фантастики — это хорошая возможность взять в руки новое произведение или уже прочитанное и погрузиться в мир, многое из которого в скором будущем может обратиться в реальность. А это уже заставляет задуматься над проблемами настоящего.