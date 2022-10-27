Художник — это человек, который создает произведения искусства, имеющие эстетическую ценность для окружающих, это творческая личность, реализующая свои идеи, эмоции и видение в оригинальных работах. Издавна в русском языке словом «художник» также называют людей, искусных в каком-либо ремесле. Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия продолжает знакомить вас с новыми именами, и сегодня мы представляем молодую, талантливую художницу и мастера декоративно-прикладного искусства Зарему Гадаборшеву.

Родилась Зарема Бекхановна Гадаборшева 11 июля 1991 года в городе Назрани Республики Ингушетия. Здесь же в 2008 году она окончила гимназию № 1. После поступила в Ростовскую государственную академию архитектуры и искусств по специальности «графический дизайн» и успешно окончила учебу в 2014 году. Сейчас Зарема преподает в своей студии творчества и в детской художественной школе г. Назрани.

Интерес к рисунку у неё появился еще в раннем детстве, а серьезные работы она начала писать в студенческие годы. Искусство для Заремы — это глоток чистого воздуха, самовыражение через одежду, картины, различные изделия ручной работы, список можно продолжать бесконечно. Возможно, искусство — это идея, которая не дает угаснуть в серых буднях, проблемах, идея, которая направляет тебя в какой-то степени, ориентир.

Начала рисовать она из страха, что потратит драгоценное время просто так. Ведь время — самый ценный ресурс, который дает нам жизнь. Как признается сама Зарема: «Иногда хочется, оглянувшись на вчерашний день, сказать себе: ты не потратила время зря, ты создала новую работу, которая, возможно, оставит свой след в чьих-то сердцах».

В работах художницы часто прослеживается минимализм, так как её привлекает лаконичность форм и простота, она любит искать смысл в абстракции и угадывать настроение. Чаще всего она использует в своих работах акрил и поталь. Суть работы «Тайна Вселенной», которая получила первое место в фестивале-конкурсе «Кубок России по художественному творчеству» в номинации «Вымышленные миры и их обитатели», в том, что на самом деле на небе светят не звезды, а тыквы, освещая наш космос своим теплым и ярким светом.

Зарема стремится постоянно узнавать что-то новое для себя, пробуя и экспериментируя над разными жанрами и стилями живописи и графики.

«Котелок настроения» — так охарактеризовала она своё творчество, ведь всё зависит именно от настроения и вдохновения, и поэтому каждый раз получается что-то новое и не похожее на всё остальное. Её не вдохновляют определенные художники, она вдохновляется людьми разных профессий, которые не сидят на месте, постоянно чему-то учатся и развиваются, создают что-то новое.

Помимо живописи и графики, Зарема создает удивительные украшения из эпоксидной смолы, сочетая этот капризный материал с полимерной глиной и разной фурнитурой. Она изготавливает кольца, браслеты, кулоны, используя различные металлические формы из серебра, золота и никеля, а также силиконовые формы. Благодаря эпоксидной смоле, красителям и фантазии мастера, у неё получается создавать интересные переходы, различные эффекты и необычные узоры, которые подолгу хочется рассматривать. Также в ход идут сухоцветы, которые дополняют общую композицию, делая украшения еще более нежными. Каждое украшение идет со своим мешочком, который она шьет собственноручно. Изготовление украшений — это долгая и кропотливая работа, для которой необходимо терпение и любовь к тому, что ты делаешь. Каждую деталь, которая достается из силиконовой формы, нужно дорабатывать, шлифовать, полировать до блеска. Погружаясь в этот увлекательный процесс, время летит незаметно.

Не просто так ведь говорят: «Каждый человек делится тем, чем наполнен». В кулон с розой Зарема вложила чуть больше себя, чем в остальные изделия. Розочка, которая «запечатана» в кулоне, несет особую память о хорошем времени, поэтому к такой работе надо относиться с любовью, осторожностью и чуть большим терпением, дабы не испортить. Украшение так и светится смыслом и историей о прошлом. А браслет с цветком озотамнуса отражает всю гамму розового цвета, несет в себе легкость и невесомость. Серебристые бусинки дополняют композицию. Основной базовый фон нежного оттенка удваивает женственность данного украшения.

Зарема работает над своим личным брендом украшений, имеется логотип, который прекрасно передает суть того, чем она занимается, и активно ведет социальные сети, продвигая свой бренд, и позволяя нам вдохновляться её работами.

Зарема Гадаборшева принимает активное участие в мастер-классах, фестивалях и конкурсах, а свою первую персональную выставку она планирует провести летом следующего года в музее ИЗО Ингушетии. Пожелаем ей удачи и успехов в творчестве!

Роза Хамхоева, научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия