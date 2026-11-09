Махмуд-Али Калиматов проведет прямую линию с жителями Ингушетии 19 ноября 

У жителей будет возможность задать вопросы о деятельности органов власти, рассказать о проблемах своих населенных пунктов, поднять темы ЖКХ, дорожного хозяйства, образования, здравоохранения и другие. Все поступившие обращения возьмут в работу профильные ведомства и муниципалитеты, сообщили газете «Ингушетия» в кабинете министров региона.

Вопросы уже принимаются по номеру 8 (928) 795-78-78 через MAX и Telegram, специальный чат-бот в Telegram.

Посмотреть трансляцию можно будет на странице Главы Ингушетии во «ВКонтакте» и на телеканале «Магас». Радиослушатели смогут присоединиться на волне 88.8 FM.