Мэр Магаса выразил беспокойство по поводу вандалов, портящих остановки

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, данный участок дороги муниципальные власти заасфальтировали ко Дню республики. Также, в этом районе активно ведется строительство и сдача многоквартирных домов — люди начинают заселяться, вследствие чего нужны удобства, как для пешеходов, так и автотранспорта.

«Разбитые окна, вырванные кнопки, царапины на экране — итог недобросовестного отношения к ’умным’ остановкам. Выражаю надежду на то, что жители и гости столицы будут беречь то, что делается для их комфорта», — подчеркнул Зайт Орцханов.