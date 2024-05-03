Мэр Малгобека посетил места раскопок останков погибших солдат в годы ВОВ

«Работа проводится совместными усилиями представителей разных субъектов России, включая Ингушетию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Самару и так далее. Поисковики прилагают немалые усилия для сохранения исторической памяти, которая особенно важна для нашего общества. Благодаря их труду из небытия вернулись десятки павших героев войны. Хочу выразить огромную признательность всем, кто занимается столь благородным и, я бы сказал, необходимым делом», — подчеркнул градоначальник.

Отмечается, что раскопки проводятся круглогодично, а не только в период подготовки к празднованию Дня Победы.

Напомним, что город Малгобек с октября 2007 года носит звание «Город воинской славы» за героизм и мужество, проявленные солдатами, местным ополчением и партизанскими отрядами в ходе Малгобекской оборонительной операции.

Именно под Малгобеком завершилось наступление фашистов на Кавказе, здесь они были остановлены и разгромлены. С сентября 1942 года город 14 раз переходил «из рук в руки», но все же героически выстоял и в январе 1943 года был полностью освобожден от оккупации.