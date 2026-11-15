Мэр Назрани Оздоев отметил двухлетие на посту премированием работников ЖКХ 

Особенно заметно это становится осенью: ночью листва снова засыпает пешеходные зоны, а утром работники вновь выходят на те же объекты, чтобы навести порядок. Каждый из них отвечает за свою территорию, и вместе они обеспечивают чистоту всего города, сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета.

Градоначальник распорядился премировать работников коммунальных служб по итогам года.

В том, что слова признательности мэр адресовал работникам ЖКХ, чувствуется его отношение к людям. Когда жители отмечают, как похорошела Назрань, мэр по праву может гордиться. В то же время, в личную для него дату, он счел важным напомнить: в этих добрых словах есть заслуга каждого, кто заботится о городе, отмечается в релизе.