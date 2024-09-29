Межрегиональный фестиваль «Край мастеров» проходит в Ингушетии 

Как сообщили газете «Ингушетия» в министерстве молодежной политики и туризма региона, масштабное событие собрало мастеров и ремесленников из различных регионов России и других стран.

Представлены разнообразные народные промыслы: резьба по дереву, ткачество, гончарное дело и художественная роспись. Участники могут не только выставить свои изделия на продажу, но и провести мастер-классы, где гости фестиваля могут познакомиться с тонкостями различных ремесел.

Организаторы ожидают, что фестиваль в выходной день привлечет множество посетителей, желающих погрузиться в мир народного творчества и узнать о богатом культурном наследии России.

На выставке работ мастера не только демонстрируют свои навыки, но также обмениваются опытом с коллегами и любителями народного искусства.