Министр образования Ингушетии встретился со студентами московских вузов из региона

Как сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве, в мероприятии приняли участие студенты из ведущих вузов столицы: МГИМО, МГУ, РУДН, МФТИ, МГТУ имени Баумана, РАНХиГС, Сеченовского университета и других учебных заведений.

Отмечается, что Ахмед-Башир Цороев пообщался с ребятами, ответил на интересующие их вопросы, а также рассказал о мерах поддержки для студентов из республики.

«В ходе встречи мы определили вектор сотрудничества с министерством образования и науки республики в рамках работы со студентами из региона в Москве», — подчеркнули организаторы встречи.

Важными темами обсуждения стали развитие социальной активности студентов, интеграция юношей и девушек в социальную жизнь вузов, а также их привлечение к деятельности молодежного совета при постпредстве.