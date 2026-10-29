Минздрав Ингушетии предупреждает о риске инсульта 

Гипертония остается одним из основных факторов риска инсульта. Она может годами незаметно повреждать сосуды головного мозга, даже если человек чувствует себя хорошо, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Врачи советуют контролировать давление: убедиться, что дома есть исправный тонометр, помогать регулярно измерять и записывать показатели. Важно следить за приемом лекарств, поскольку назначенные препараты нужно принимать постоянно, не только при плохом самочувствии.

Контролируя давление сегодня, мы помогаем нашим близким снизить риск инсульта завтра, подчеркнули специалисты, добавив, что также стоит поддерживать здоровые привычки: пешие прогулки, меньше соли в рационе, отказ от курения. Все это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Записаться к врачу можно через портал «Госуслуги» или чат-бот министерства здравоохранения Ингушетии в MAX (https://max.ru/minzdrav_ingushetii_bot), говорится в релизе.