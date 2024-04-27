Молодежные организации Ингушетии и Херсонской области будут сотрудничать

«В ходе поездки состоялась встреча с министром по молодежной политике Херсонской области и представителями силовых ведомств, на которой была обсуждена необходимость усиления взаимодействия молодежных организаций двух регионов. Также рассматривается возможность участия студентов новых регионов в форумах, организуемых в Ингушетии», — сказал собеседник.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале отметил важность таких встреч для обеих сторон, подчеркнув, что обмен опытом и знаниями взаимовыгоден и полезен.

«Такие связи и поездки взаимовыгодны и полезны, каждой стороне есть, что обсудить, позаимствовать. Мы с нашей стороны поддерживаем процесс интеграции новых регионов», — написал руководитель региона.

Отметим, что Ингушетия тесно сотрудничает с Запорожской областью, оказывает шефскую помощь Токмакскому району, активно помогает администрации и населению в восстановлении мирной жизни.