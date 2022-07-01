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Алханчуртский канал вновь наполнился водой

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Более двух лет Алханчуртский канал был перекрыт из-за отсутствия на территории Назрани крупных сельскохозяйственных угодий. В этом году власти в лице градоначальника Урусхана Евлоева подключились к решению указанной проблемы и накануне открыли шлюзы, после чего русло канала заполнилось водой.

Частные хозяйственники признаются, что остро нуждаются в воде как для орошения мелких собственных угодий, так и для содержания скота, выпас которых производится вдоль прилегающих территорий, где проходит русло канала.

Хочется отметить особую работу в этом направлении Ингушмелиоводхоза в лице директора Назрановского филиала Озиева Хусейна и жителей Насыр-Кортского АО, которые приняли самое активное участие в запуске канала.

Была проделана большая работа по очистке обмелевшего канала, после чего основной шлюз был открыт. Теперь жители Назрани могут пользоваться уже полноводным Алханчуртским каналом.

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