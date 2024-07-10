В Малгобекском районе Ингушетии организован подвоз воды

«На территории района, как и по всей республике установилась аномально жаркая погода. По этой причине в последние дни резко возросло потребление воды местными жителями, что привело к частым перебоям и отсутствию водоснабжения в некоторых селах», — рассказал собеседник издания.

Он также подчеркнул, для облегчения трудностей, с которыми сталкиваются сельчане, глава администрации Абдулхамид Костоев поручил организовать ежедневный подвоз воды. В сёла Сагопши, Инарки и Пседах направлены четыре автоцистерны.

Доставка воды производится адресно. Заявку на предоставление данной услуги необходимо направить в администрация сельского поселения, где вы проживаете. Помимо этого, с просьбой осуществить подвоз можно обратиться непосредственно к руководителям населенных пунктов или же к их заместителям.

Отмечается, что по информации единого оператора в сфере водоснабжения, на днях стартовали работы по замене насоса на Кантешевском водозаборе. Эти меры призваны повысить качество жизни населения Малгобекского района, путем улучшения подачи вода.