В Сунже Ингушетии проводится замена ветхого водопровода по улице Горького

В Сунже уже на восьмой за текущий год улице имени Максима Горького ведутся работы в рамках муниципальной программы по замене ветхих водопроводных сетей города.
Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, общая протяженность заменяемого водопровода 430 метров. Подрядная организация проводит работу по раскопке траншеи для изъятия ветхого и ржавого водопровода.
«За счет замены ветхих сетей в городе сократились прорывы на 70%. Население города получает качественную воду с хорошим напором», — подчеркнул мэр города Аслан Умаров.