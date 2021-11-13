«Основной целью мероприятия служат выявление и стимулирование предприятий, создавших наиболее комфортные условия для обслуживания населения, улучшения и совершенствования организации работы объектов потребительского рынка», — сказал представитель столичной мэрии.

Собеседник издания пояснил, что конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства столицы проводится в три этапа. Представителям бизнеса необходимо подать заявку на участие в конкурсе до 25 ноября. Онлайн голосование пройдет с 26 ноября по 10 декабря.

К заявке необходимо предоставить копии свидетельства о государственной регистрации (ИНН), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ОГРН), учредительных документов, заверенные подписью и печатью участника конкурса.

Кроме того, без справки об отсутствии задолженности по налогам к конкурсу не допустят.

До 25 ноября предприниматели, желающие участвовать в нем, должны сдать свои заявки и пакет документов в финансово-экономический отдел администрации Магаса.

Победителей выявят по результатам голосования на официальном сайте столичной администрации (admmagas. ru). По итогам конкурса определяются три призовых места. Церемония награждения победителей состоится до конца декабря этого года, отличившимся глава города вручит грамоты и ценные призы.