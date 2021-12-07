Ситуация

Вкривь и вкось

Нарушения в технологии выполнения работ при строительстве канализационного коллектора в Назрани привели к просадке земли

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В начале 2016 года в крупнейшем населенном пункте Ингушетии городе Назрани началось строительство нового канализационного коллектора, протяженностью 27 км. Водосточный трубопровод большого диаметра протянули по 45 улицам и переулкам на глубине до 11 метров, его прокладка сопровождалась склоками и скандалами, которые устраивали местные жители, отказывавшие строителям в использовании территорий их домовладений для выравнивания нитки коллектора: известно, что многочисленные изгибы любого трубопровода снижают его пропускную способность. А объяснять нашим людям нюансы, связанные с землей, — бесперспективное занятие.

Как бы то ни было, коллектор абы как уложили по улицам, кроша асфальтовое покрытие и утрамбованные годами грунтовые дороги. Вскоре во многих местах они стали проседать. Как, например, в Медицинском переулке, жители которого неоднократно обращались к местным властям с просьбой устранить недоделки строителей. Образовавшиеся «траншеи» и ямы не раз засыпали балластом, однако должного эффекта это не дало: земля раз за разом, что называется, уходила из-под ног.

Накануне жители переулка решили окончательно решить эту проблему и «забили стрелку» с представителями администрации Насыр-Кортского округа, где расположен переулок. Сразу скажем, что разговор получился обстоятельным. Стороны вспомнили, что укладкой коллектора занималась подрядная организация 000 «Эрзи» в рамках федеральной целевой программы. По предварительному анализу, из-за несоблюдения строительных норм и правил при проведении работ со временем почва начала давать усадку, что привело к образованию ям по всей дороге.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации округа, местными властями уже проводились работы по засыпке ям песчано-гравийной смесью на указанном участке, но постепенно они вновь появляются и, дескать, необходимо принять более комплексные меры для разрешения проблемы.

В мэрии Назрани нам рассказали, что в ближайшие дни по данному вопросу планируется образовать комиссию, что проведены необходимые мероприятия для устранения нарушений. Здесь отметили, что это не единственный случай нарушений в технологии выполнения работ, в связи с чем будет проведён подробный анализ по всем административным округам, чтобы привлечь виновных лиц к ответственности и решить эту проблему.

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