«На эти цели из федерального бюджета региону направлено 135 млн рублей», — сказал представитель кабинета министров.

По его данным, скверы, скейт-парки, улицы стали все более комфортными для жителей и гостей республики.

В столице республики Магасе и в самом крупном городе Назрани благоустроено по 4 объекта: по два сквера и две улицы. Любители активного отдыха смогут попробовать свои навыки катания на скейтборде в первом городском скейт-парке Назрани. Для маломобильных горожан здесь создана безбарьерная среда.

Местом для прогулок с детьми стал и новый сквер по улице Новая. Это новый жилой микрорайон города Назрани, где проживают в основном молодые семьи с детьми. Жить комфортней будет также жители городов Малгобек, Карабулак и Сунжа, и сел Сагопши, Кантышево и Джейрах.

Как отметил Гглава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, за четыре года в республике обустроены 147 общественных территорий. Важно, что решения о благоустройстве территорий принимают сами жители населённых пунктов республики, они голосуют за те объекты, которые считают приоритетными.

«Благодаря этому, в городах и селах появляются новые скверы, парки, благоустроенные улицы — это все то, что нужно жителям для комфортного отдыха и передвижения. Мы и в следующем году продолжим эту работу, поэтому ждем, что жители республики также активно будут участвовать в этом процессе. Вместе будем делать нашу республику краше, удобнее и соответствующей новому духу времени», — заявил Калиматов.