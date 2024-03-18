Музей ИЗО Ингушетии приглашает на выставку «Вместе с Россией»

Как рассказал собеседник, вниманию гостей представлены картины, авторы которых отразили ключевые моменты этого исторического события через призму своего видения.

«Каждое произведение рассказывает свою уникальную историю, приглашая посетителей музея хоть на мгновение окунуться в прошлое и почувствовать связь времён. Выставка является отличной возможностью ближе познакомиться с историей воссоединения и увидеть, как искусство может оживить страницы истории», — отметил собеседник.

Выставка «Вместе с Россией» продлится до конца марта, добавил он.