МВД по Ингушетии предупреждает о мошенничестве с полисами ОМС

МВД по республике предупреждает о новой схеме мошенничества, когда аферисты обзванивают людей, представляясь сотрудниками различных страховых фирм. Они предлагают гражданину заменить бумажный полис обязательного медицинского страхования на электронный, либо утверждают, что его необходимо как можно быстрее продлить.
«Если потенциальная жертва соглашается на подобные изменения, то злоумышленники под различными предлогами заставляют установить на свой смартфон поддельное мобильное приложение, якобы относящееся к Минздраву России, что содержит внутри себя вредоносное программное обеспечение, которое предоставляет им доступ к мобильному банку пользователя», — рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
Там обратили внимание на то, что полисы ОМС являются бессрочными.
При этом заменять бумажный документ на электронный можно спокойно с помощью портала Государственных услуг. Это делается бесплатно и не требует установки каких-либо мобильных приложений. В случае замены или получения электронного полиса гражданину предоставляется QR-код, который можно предъявлять при обращении в любое российское медучреждение.