МВД по Ингушетии предупреждает о мошенничестве с полисами ОМС

«Если потенциальная жертва соглашается на подобные изменения, то злоумышленники под различными предлогами заставляют установить на свой смартфон поддельное мобильное приложение, якобы относящееся к Минздраву России, что содержит внутри себя вредоносное программное обеспечение, которое предоставляет им доступ к мобильному банку пользователя», — рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Там обратили внимание на то, что полисы ОМС являются бессрочными.

При этом заменять бумажный документ на электронный можно спокойно с помощью портала Государственных услуг. Это делается бесплатно и не требует установки каких-либо мобильных приложений. В случае замены или получения электронного полиса гражданину предоставляется QR-код, который можно предъявлять при обращении в любое российское медучреждение.