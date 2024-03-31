МВД по Ингушетии приглашает на службу молодых людей 

МВД по региону приглашает на службу молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих среднее образование, хорошую физическую подготовку и отслуживших в российской армии, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
Сотрудникам правоохранительных органов гарантированы стабильное ежемесячное денежное довольствие, карьерный рост, возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, бесплатное медицинское обеспечение, оплачиваемый отпуск и выплата денежной компенсации за наем жилья. Также есть возможность для бесплатного получения высшего образования в институтах МВД России.
По вопросам трудоустройства необходимо обратиться в управление по работе с личным составом регионального министерства внутренних дел по адресу: Магас, улица имени Кайсына Кулиева 14. Телефон: 8 (8734) 55-04-61.