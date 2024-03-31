МВД по Ингушетии приглашает на службу молодых людей 

Сотрудникам правоохранительных органов гарантированы стабильное ежемесячное денежное довольствие, карьерный рост, возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, бесплатное медицинское обеспечение, оплачиваемый отпуск и выплата денежной компенсации за наем жилья. Также есть возможность для бесплатного получения высшего образования в институтах МВД России.

По вопросам трудоустройства необходимо обратиться в управление по работе с личным составом регионального министерства внутренних дел по адресу: Магас, улица имени Кайсына Кулиева 14. Телефон: 8 (8734) 55-04-61.