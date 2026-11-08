На пожарную безопасность в Ингушетии проверено более 100 объектов

В поле зрения инспекторов попали школы, детские сады, торговые центры, магазины, больницы, спортивные комплексы и концертные залы, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка МЧС.

Как отметил начальник отделения нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Тамерлан Хамхоев, работа по повышению уровня пожарной безопасности на таких объектах ведется планомерно, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных нарушений увеличилось.

По данным ведомства, в текущем году выявлено 807 нарушений требований пожарной безопасности, устранено 253, когда в 2025-м их было 299 (устранено 570. Кроме того, органы прокуратуры с привлечением сотрудников государственного пожарного надзора в качестве специалистов выявили 1302 нарушения (в аналогичном периоде прошлого года — 794). Почти на половине проверенных объектов руководители и должностные лица не прошли обучение мерам пожарной безопасности.

«Ответственность за пожарную безопасность несет собственник объекта. Важно следить за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены, в отделке ограждающих конструкций на путях эвакуации использовались негорючие материалы, двери эвакуационных выходов с каждого этажа здания открывались свободно, а системы обнаружения и оповещения о пожаре, дымоудаления и иные средства противопожарной защиты находились в исправном состоянии. Это позволяет обеспечить свободный выход людей из здания и сократить время достижения критических для человека значений факторов пожара: потери видимости, задымления и температуры», — подчеркнул Тамерлан Хамхоев.

Он отметил, что для снижения количества пожаров и гибели на них людей необходимо своевременное обслуживание инженерно-технических систем, неукоснительное соблюдение проектных решений и, что не менее важно, обученность и достаточность персонала управляющей или обслуживающей компании объекта.