На сходе граждан в Карабулаке Ингушетии обсудили осенний призыв в армию

Как информировали газету «Ингушетия» в мэрии, на мероприятии обсудили ход стартовавшей 1 октября осенней призывной кампании. Отмечалось, что до конца года согласно полученному наряду в армию отправятся 19 новобранцев из города.

Спикеры заседания выразили единое мнение о том, что армия- это отличная школа жизни для юношей. Там они окрепнут физически и психологически, станут самостоятельными, ответственными и решительными. А военный билет открывает широкие перспективы для дальнейшего трудоустройства.

Участники схода решили увеличить агитационную работу среди молодежи призывного возраста, рассказать им о земляках, которые отличились ратной службой.