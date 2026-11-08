На трассе «Кавказ» в Ингушетии столкнулись четыре автомобиля 

На 580-м километре федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» произошло столкновение четырех автомобилей. Сообщение об аварии поступило в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС по республике в 14 часов 34 минуты 8 ноября, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
К месту происшествия были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда «24» из Карабулака, бригада скорой помощи и сотрудники ОМВД по Назрани. Прибывшие спасатели установили, что участниками ДТП стали автомобили Toyota Camry, Lada Granta и две грузовые «Газели».
В результате аварии один человек получил травмы, погибших нет. Пострадавшего на машине скорой помощи доставили в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы имени Алаудина Ахушкова.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.