На улице Западная в Назрани заменят 100 метров газопровода вместо 20 

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, на данном участке зафиксирована утечка газа на отрезке протяженностью порядка 20 метров. После проведения обследования специалисты газоснабжающей организации первоначально планировали заменить лишь поврежденную часть.

Однако власти муниципалитета попросила увеличить протяженность до 100 метров, для большей надежности газоснабжения и предотвращения возможных аварий. По заключению газовиков, менять всю трубы на всей улице не требуется. Выбранное техническое решение охватывает объем работ, достаточный для безопасной и стабильной эксплуатации сети.

Работы по замене 100-метрового участка начнутся в ближайшие дни. Отмечается, что жителей улицы Западной ранее уже проинформировали об этом.

Ситуация остается на контроле администрации Назрани. Безопасность жителей и надежность газоснабжения в числе приоритетов муниципалитета.